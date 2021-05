Vediamo i risultati dei principali tornei di poker online su Pokerstars al giovedì, la giornata più ricca infrasettimanale. Tra i vincitori più noti troviamo Fabrizio “Asky16” Petroni e Stefano ‘St3ffolo’ Valori alle Bounty Builder Turbo Series, ma anche framax56 al Need For Speed.

Come sempre prima di iniziare a vedere i risultati del ricco giovedì di Bounty Builder Turbo Series, vediamo velocemente l'Afternoon on Stars da 157 iscritti che non permettono di superare il garantito da 7.5K. Si chiude con un deal a due tra IlDado1975 che vince e incassa €1.392, con Mazteoni123, runner up per €1.339. Completa il podio pieroscarso. In 7° posizione c'è ama_culo che aveva vinto questo stesso torneo domenica scorsa (leggi qui). Ieri c'era il Daily Special Razz, e da amanti che cercano sempre di supportare e valorizzare le varianti ci fa male che un torneo da buy-in €10 di questa spassosa variante abbia fatto solo 4 iscritti sulla room più grande in Italia (e anche l'unica che permette di giocare queste tipologie di varianti).

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 157

Montepremi Totale: €7.500,00

1- IlDado1975

2- Mazteoni123

3- pieroscarso

4- elestars

5- FPokerKK

6- BELLOTUBRAVITU

7- ama_culo

8- pretty91

9- cardas_sorin

Veniamo alle Bounty Builder con l'evento #67, il Daily Kick-Off che apre come sempre la giornata con 733 iscritti che portano il prizepool a €32.985. Vittoria per amoruccio06 al quale vanno €2.285 di prima moneta e altri €2.409 in taglie. Il runner up è jjalbert99, dietro di lui troviamo asiakevin.

Bounty Builder #67 - Daily Kick-Off €20.000

Buy-in: €50

Entries: 733

Montepremi Totale: €32.985,00

1- amoruccio06

2- jjalbert99

3- asiakevin

4- antico.24.

5- PoggioChabola

6- Jigen81

7- cardio65

8- Anubis8421

9- devil66

All'evento #68, l'Early Battle, partecipano in 3.261 giocatori a darsi battaglia per €29.349. La vittoria va a speriamoAA che incassa €1.692 + €1.266. Il runner up è nini2017 che si accontenta di €1.689 + €680, completa il podio magica35.

Bounty Builder #68 - Early Battle €25.000

Buy-in: €10

Entries: 3261

Montepremi Totale: €29.349,001

1- speriamoAA

2- nini2017

3- magica35

4- Maracaibo580

5- ottosky

6- marandinoBET

7- coppiadassi04

8- geppynho

9- maukizio

L'evento #69, il Thursday High Roller, è il torneo più ricco della notte con 309 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250 producendo un prizepool da €69.525. La vittoria va ad un regular molto noto, Fabrizio “Asky16” Petroni che si merita 10.005 euro in totale, con valeorax ultimo ad arrendersi per 8.247 euro. Completa il podio Giorgio ‘metanboy59’ Baralli.

Bounty Builder #69 - Thursday High Roller €50.000

Buy-in: €250

Entries: 309

Montepremi Totale: €69.525,00

1- Asky16

2- valeorax

3- metanboy59

4- masino69

5- silverpoker1990

6- o'mast1991

7- Ris0_e_P1s3lli

8- dd8ma

9- gijinho87

Supera il garantito anche l'evento #70, il Win The Button che richiama 856 giocatori per €23.112 di prizepool. A vincere è Ilterribile19 al quale vanno €1.542 di prima moneta e ben €2.200 di taglie. Il runner up è giuliochi90 che si accontenta di poco più di €1.700. Completa il podio Quitto_Easy e in top-10 c'è anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi al 8° posto finale.

Bounty Builder #70 - Win The Button €20.000

Buy-in: €30

Entries: 856

Montepremi Totale: €23.112,00

1- Ilterribile19

2- giuliochi90

3- Quitto_Easy

4- ELCUBANO7

5- Donutx97

6- g0ld_fish97

7- delubomber

8- Gaza Sparta9

9- kunaguero93

Veniamo all'evento #71, il Daily Cooldown da 2.398 iscritti e un montepremi da €21.582. 440 posti pagati, il migliore è mikele689 che incassa in tutto circa €2.000 dopo un deal con l'immancabile Excels1oR che anche in Field oceanici come questo, riesce spesso ad arrivare comunque. Il 3° protagonista del deal è Peppe_ch. Excels1oR non è l'unico nick name che riconosciamo in questo final table dove ci sono anche MrMarlboro94 ed AnsuFati02.

Bounty Builder #71 - Daily Cooldown €20.000

Buy-in: €10

Entries: 2398

Montepremi Totale: €21.582,00

1- mikele689

2- Excels1oR

3- Peppe_ch

4- ricco98

5- pennisi1975

6- axe axillari

7- MrMarlboro94

8- artufirma

9- AnsuFati02

Con l'evento #72, il Money Heist, si chiude col botto visto che la vittoria va ad un altro regular, Stefano ‘St3ffolo’ Valori che ha messo in fila un Field da 673 iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €30.285. La prima moneta di St3ffolo vale 3.745 euro totali mentre per il runner up SvolpiKK ci sono 2.820 euro. Completa il podio oisselino davanti a Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi davvero caldo in questi ultimi giorni.

Bounty Builder #72 - Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 673

Montepremi Totale: €30.285,00

1- St3ffolo

2- SvolpiKK

3- oisselino

4- IFOLDACES4U

5- aleorsi98

6- Rotten2222

7- spongebobore

8- BigBoss le

9- Kelevra1996

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che torna ai consueti 10K garantiti, superati grazie a 117 iscritti che hanno prodotto un prizepool da €10.530. La vittoria va al regular framax56 che senza nessun deal incassa la prima moneta piena da €2.300, lasciando a 7annintribet (bellissimo nickname) un secondo posto da €1.706. Completa il podio un caldissimo Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani davanti ad una sfilza di regular come SEKKA4EVA, Giovanni “giannuzzu090” Nava, Riccardo 'CrazyRich85' Basso, Domenico 'domenlan' Lando, Pokerlet e Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni rispettivamente dal 4° al 9° posto.

Need For Speed €7.500

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530,00

1- framax56

2- 7annintribet

3- AA-GIANLU-AA

4- SEKKA4EVA

5- giannuzzu090

6- CrazyRich85

7- domenlan

8- Pokerlet

9- Ale.KJ24