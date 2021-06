Andiamo a vedere i risultati di un fine settimana in cui dal venerdì alla domenica il nome di Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani è spuntato come il prezzemolo con tanti piazzamenti e anche una vittoria. Alla domenica è AnsuFati02 ad esultare maggiormente col successo al High Roller, in attesa del day2 al Sunday Special dove c'è trygun1987 al comando del chipcount su wangdaniele e silverpoker1980.

VENERDI. Come sempre la settimana inizia andando a vedere i risultati dei principali tornei di poker online andati in scena nel weekend. Al venerdì l'Afternoon On Stars ha richiamato 166 giocatori (garantito da €7.500 non superato) con vittoria di GATOLONE per €1.268 su ANTICO.24 che però incassa di più del vincitore (€1.388), grazie al deal. Completa il podio Hybebe.

Supera il garantito da 7K invece il Need For Speed con 104 giocatori iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €9.360 e una prima moneta da €2.164 andata al regular gijinho87 che ha avuto la meglio di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi e poi al 3° posto un caldissimo Elreal89.

Chiudiamo col torneo più importante, il Night On Stars al quale si ritrovano in 253 giocatori per un prizepool da €22.770. Tra i 39 giocatori a premio il vincitore è oUtoFcOnTr0L che ha incassato €3.347, la stessa cifra che va a DANY_MAS90 e miki180890 visto che anche qui abbiamo avuto un deal. In 7° posizione Matteo 'sgrillex' Sarais, attualmente il torneista più vincente in Italia (leggi qui).

Night on Stars €20.000

Buy-in: €100

Entries: 253

Montepremi: €22.770,00

1- oUtoFcOnTr0L

2- DANY_MAS90

3- miki180890

4- fedking92

5- Leynia

6- claste2007

7- sgrillex

8- TheRealCileno

9- 93davidinho93

SABATO. Il Saturday Speedway ha avuto un epilogo importante con un altra vittoria di Luca “losqualo63” Giovannone che ha messo in fila la concorrenza di 65 giocatori incassando la prima moneta da €1.478 dopo aver battuto TodoEnLaCara con cui aveva fatto un deal, e che incassa la stessa cifra. In 3° posizione c'è anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Al Need For Speed si ritrovano in 93 a darsi battaglia per il montepremi da €8.370 e vittoria di oisselino al quale vanno €1.988 dopo aver battuto CIPROMCFLY16 e blastoise70 a completare il podio davanti a Daniele “bybabyby” Cuomo. Anche qui final table per AA-GIANLU-AA in 8° posizione.

Passiamo al Night on Stars di un sabato in cui i giocatori sembrano essere usciti di casa per le belle giornate e dopo le limitazioni della pandemia, tanto che nemmeno il NoS, sceso a 20K garantiti, supera le aspettative con 219 iscritti. La vittoria è andata a edwin532 che ha incassato €3.911 dopo aver battuto DagoZagor. Al runner up va un premio da €2.893 mentre a completare il podio c'è NinoStar21. In 7° posizione El_Karpintero e subito dietro c'è anche anguso69, due dei protagonisti assoluti della settimana appena passata.

Night on Stars €20.000

Buy-in: €100

Entries: 219

Montepremi: €20.000,00

1- edwin532

2- DagoZagor

3- NinoStar21

4- DIRECTOR10J

5- pokerassi318

6- Vituperio22

7- El_Karpintero

8- anguso69

9- cr7fanatic

DOMENICA. Passiamo ora alla giornata più importante per il poker online, la domenica. Apriamo velocemente con l'Afternoon on Stars da 248 iscritti che hanno portato il prizepool a €11.160 rispetto ai 7.5K garantiti. La vittoria è andata a Robertoprimo che ha incassato €1.864 dopo un deal con mraxai85 al quale va la stessa cifra. Rimane escluso dall'accordo il regular ManInBlackk che incassa comunque €1.155.

Al Sunday Starter abbiamo 598 iscritti e un prizepool da €7.893. La vittoria qui è andata ad artemidor che però ha incassato solo €897, molto meno rispetto a Lellonida23 e alenetani1410 che incassano entrambi più di €1.000 dopo l'accordo.

Il Sunday Warm-Up è stato preso d'assalto da 273 giocatori, 47 dei quali ITM a spartirsi il prizepool da €12.285, con prima moneta da €2.234 che va al regular LAFAL10. Ancora runner up CIPROMCFLY16 che aveva fatto il 2° posto anche al Need For Speed del sabato, e poi nuovamente protagonista pure IFOLDACES4U a completare il podio.

Sunday Warm-Up €10.000

Buy-in: €50

Entries: 273

Montepremi: €12.285,00

1- LAFAL10

2- CIPROMCFLY16

3- IFOLDACES4U

4- kekko9221

5- pertugio126

6- AvAdAK3dAvrA893

7- Da97AA

8- Maravilla011

9- MarekZeD

Al Sunday Omaha da €2.000 garantiti abbiamo solo 37 presenze, con la vittoria di jackino3674 su GriffithV e QuiricoBeccu. A premio anche l'immancabile OCCHIUFORT.

Il primo grosso torneo di giornata è il Sunday Evening da 50K garantiti che non vengono però superati, nonostante 986 iscritti. La vittoria è stata comunque ricca visto che numbahabana che si è meritato €8.195 dopo aver battuto massiminAllin che si è accontentato di €5.947. A completare il podio troviamo Domenico ‘mimmo cola’ Colantuono che ha incassato invece €4.315. Al final table riconosciamo anche Luca ‘steva10’ Stevanato e Dario 'Cifalino91' Barone, rispettivamente al 5° e 6° posto.

Sunday Evening €50.000

Buy-in: €50

Entries: 986

Montepremi: €50.000,00

1- numbahabana

2- massiminAllin

3- mimmo cola

4- csivico

5- steva10

6- Cifalino91

7- donni1478

8- king ross 78

9- corris1986

Non supera il garantito da 10K nemmeno il Sunday Bounty Builder che attira comunque 865 giocatori e il migliore è stato pertugio126 che si era già scaldato col 5° posto al Warm Up e che si merita altri €1.461 di prima moneta + €1.513 di taglie. Al 2° posto abbiamo Lodato91, davanti a boston3939.

L'evento più atteso era il Sunday Special che richiama 1.130 giocatori per un prizepool di €101.700. Al termine del day1 la bolla è già scoppiata visto che abbiamo solo 80 players left, e 206 ITM. Si gioca per una ricca prima moneta da €15.391, e al comando del chipcount troviamo trygun1987 di poco avanti su Daniele ‘wangdaniele’ Wang e silverpoker1980 davvero appaiati.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1130

Montepremi: €101.700,00

TOP CHIPCOUNT

1- trygun1987 353K

2- wangdaniele 352K

3- silverpoker1980 351K

4- ibrabalo98 317K

5- alerocco89 306K

6- truman82 286K

7- TheRealCileno 276K

8- scalaalflop 276K

9- iNeedMoooooNeY 271K

Si è invece completato il Sunday High Roller che ha superato al pelo il garantito arrivando a €30.150 di prizepool grazie a 134 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250. Il torneo si è chiuso con un deal a 3 e vittoria per AnsuFati02 che è anche quello che ha conquistato il premio maggiore (€6.017) rispetto a Francesco ‘cacuociolo91’ Simonetta (€5.104) e oisellino (€4.189). Anche qui ritroviamo AA-GIANLU-AA in 5° posizione ed anguso69 in 6°, alle sue spalle Andrea “Andreacigna” Pini.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 134

Montepremi: €30.150,00

1- AnsuFati02

2- cacuociolo91

3- oisellino

4- Godggod98

5- AA-GIANLU-AA

6- anguso69

7- Andreacigna

8- delfo182

9- 94pazzini92

Il nome di AA-GIANLU-AA torna per l'ennesima volta in questo weekend, anche con la vittoria al Sunday 6-Max dove Giuliani ha messo in fila un Field da 159 giocatori incassando altri €1.440 davanti a cont.SERBELLONI e a edofatto.

Si gioca per €12.960 di prizepool al Sunday Supersonic con 720 iscritti. Il migliore è Colpo$icuro che incassa €2.333 dopo essersi sbarazzato di Luca 'lucaseba89' Sebastiani al heads up finale.

Chiudiamo col Need For Speed dove abbiamo altri 122 iscritti per un montepremi da €10.980. La vittoria è di giopennix che incassa €2.399. Il runner up è prinelatn che incassa €1.779, completa il podio dax_the_law per €1.319. Final table come sempre pieno zeppo di nomi noti in questo torneo, specialmente alla domenica, e questa non fa eccezione con Marco "Granbasso" Baglioni, Simone “simopascu96” Pascucci e viKtorKing88 dal 4° al 6° posto, oltre ad Alessandro “alesiena17” Siena in 8° posizione.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi: €10.980,00

1- giopennix

2- prinelatn

3- dax_the_law

4- Granbasso

5- simopascu96

6- viKtorKing88

7- gioiamia677

8- alesiena17

9- ReyeDinero2