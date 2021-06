Andiamo a vedere i risultati dei tornei di poker online domenicali più ricchi in Italia. Ancora da concludere l'Explosive Sunday e il Super Sunday, su 888 si è giocato il Colpo Grosso Sunday vinto da mrjackpot23 mentre il The Master di Partypoker questa domenica è scumpinatos.

Come al solito iniziamo il nostro report dal domenicale più ricco, quello di iPoker (Snai, Sisal), l'Explosive Sunday che ha visto la presenza di 390 giocatori, un numero più basso rispetto al solito, e che al momento non ha permesso di superare il garantito da 40K anche se le iscrizioni rimangono aperte. Al termine del day1 abbiamo 10187968 al comando del chipcount con quasi 320K in chips, staccando nettamente tutti, ad iniziare dal 2° in classifica, narcis85, con 204K. In 63 andranno a premio e al momento si gioca per una prima moneta da €3.700 (più le taglie) che scopriremo questa sera a chi andrà.

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 390

Montepremi: €40.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- 10187968 319K

2- narcis85 204K

3- GodWithin 200K

4- Errobet 159K

5- UnNickAQ 145K

6- M3tT0R3St0 143K

7- I4MTH3B0SS 137K

8- straniero99 135K

9- wolfmaan 134K

Passiamo al Super Sunday di People’s Poker (Betaland) che ha richiamato 155 iscritti. 23 di loro andranno a premio ma la bolla non è ancora scoppiata visto che al termine del day1 abbiamo ancora 53 players left, comandati da super2530 con 224.580 chips, davanti a gianpaul e a demos94. Si gioca per una prima moneta da €3.429.

Super Sunday €15.000

Buy-in: €100

Entries: 155

Montepremi: €15.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- super2530 224K

2- gianpaul 205K

3- demos94 185K

4- spider10004 174K

5- Calva111 152K

6- N12Barcelona 117K

7- randomxxxx 110K

8- mascio0 105K

9- shimano82 104K

Si è invece concluso come al solito in giornata il Colpo grosso Sunday, il principale torneo di 888poker con 25K garantiti che non sono stati superati con i 178 giocatori che hanno preso parte al torneo alla fine vinto da mrjackpot23 che ha incassato €5.605 dopo aver battuto SGHEB5 al quale vanno €4.000 tondi tondi.

Colpo Grosso Sunday €25.000

Buy-in: €109

Entries: 178

Montepremi: €25.000,00

1- mrjackpot23

2- SGHEB5

3- ImJohnDoe

4- daveden77

5- edofatto

6- umbertofet96

7- Nanojhon16

8- micktoo9000

9- EduardNuget

Chiudiamo col The Master di partypoker al quale hanno partecipato 96 giocatori a darsi battaglia per €8.640 di prizepool con vittoria per scumpinatos che incassa €888+€848. In 2° posizione troviamo XXXYYYY, completa il podio Bamba123. In 5° posizione segnaliamo I4MTH3B0S5 che potrebbe/dovrebbe essere lo stesso che è al 7° posto del chipcount al Explosive di iPoker di cui abbiamo parlato prima.

The Master €7.500

Buy-in: €100

Entries: 96

Montepremi: €8.640,00

1- scumpinatos

2- XXXYYYY

3- Bamba123

4- Ever BanneD

5- I4MTH3B0S5

6- Laprooofit

7- MrMc

8- Renegade66

9- NUMER 11