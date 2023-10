Pragmatic Play provider: la nostra recensione su questo produttore di slot

Pragmatic Play è uno dei provider più noti nel mondo dei giochi d’azzardo online. Vanta un portfolio che supera i 100 titoli, disponibili sia su piattaforme di casinò nazionali che internazionali. Il suo successo non è dovuto solamente alla vasta gamma di prodotti offerti, ma anche alla localizzazione di questi in più di 23 lingue, all’uso di tecnologie all’avanguardia che ne garantiscono la sicurezza e alla loro compatibilità con vari dispositivi mobili.

Pragmatic Play è inoltre riconosciuta come una delle aziende più rispettate e apprezzate nel settore dei giochi dal vivo, proponendo esperienze coinvolgenti con croupier reali che gestiscono una vasta gamma di giochi da casinò tradizionali in streaming video.

Pragmatic Play: Innovazione e Successo nel Mercato dei Giochi d’Azzardo

Negli anni recenti, Pragmatic Play ha guadagnato una posizione di rilievo nel mercato globale del gioco d’azzardo grazie a una serie di decisioni strategiche. Queste scelte hanno contribuito a soddisfare sia i partner commerciali che gli utenti finali. In particolare, negli ultimi anni, l’azienda ha instaurato importanti collaborazioni con rinomate società di iGaming a livello mondiale.

Tra le caratteristiche che distinguono Pragmatic Play si annoverano l’innovazione continua, l’applicazione di tecnologie avanzate e grafiche accattivanti. Un altro elemento importante è la risposta alla crescente domanda di videogiochi ottimizzati per dispositivi mobili. Questo aspetto risulta fondamentale, poiché gli utenti tendono a giocare durante i momenti di pausa, ad esempio durante il pranzo o durante gli spostamenti in mezzi pubblici. Di conseguenza, Pragmatic Play si è assicurato che tutti i suoi giochi siano perfettamente funzionanti su dispositivi portatili.

Inoltre, l’azienda ha dimostrato un’apprezzabile attenzione alle tradizioni, come evidenziato dal Bingo proposto da Pragmatic Play, disponibile in numerose varianti. Altrettanto apprezzate sono le slot Megaway, che si discostano dagli schemi tradizionali e offrono aumentate possibilità di vincita.

L’Ascesa di Pragmatic Play: Storia e Sviluppo

Fondata nel 2015 con l’obiettivo specifico di fornire giochi sicuri e regolamentati, Pragmatic Play è oggi una delle case produttrici di giochi più conosciute, con la sua presenza estesa alle piattaforme di gioco di tutto il mondo. Il quartier generale dell’azienda si trova a Malta, ma la sua rapida crescita ha permesso la creazione di oltre 1300 posti di lavoro in diverse regioni del mondo, tra cui l’Inghilterra, le Filippine e l’India.

Pragmatic Play detiene non solo la licenza della Malta Gaming Authority (MGA) e della Gambling Commission del Regno Unito (UKGC), ma ha anche ottenuto la licenza dell’ADM, che le permette di garantire i suoi prodotti sul territorio italiano. Recentemente, l’azienda ha siglato importanti accordi con entità rilevanti nel settore come LeoVegas e Betsson.

Un ulteriore riconoscimento dell’alta qualità dei servizi offerti da Pragmatic Play è rappresentato dal premio ricevuto come miglior fornitore di Generatore di Numeri Casuali (RNG), assegnato dagli esperti del settore. Questo premio assume un’importanza significativa considerando che la presenza di un RNG affidabile è uno dei principali requisiti per ottenere le autorizzazioni e le licenze necessarie per operare nel settore del gioco d’azzardo.

Panoramica dell’azienda Pragmatic Play

Nome azienda Pragmatic Play Fondazione 2015 Fondatore Julian Jarvis Sede centrale Sliema (Malta) Settore Gioco d’azzardo, videogames e servizi Prodotti principali Slot, bingo, scommesse sportive, Drops & Wins e sport virtuali Dipendenti (al 2021) Circa 1355 Sito web Pragmaticplay.com Licenze e Regolamentazioni UK Gambling Commission, Malta Gaming Authority, Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (ADM) e altre giurisdizioni internazionali Fatturato (2020) €4.4 miliardi (circa, in base ai tassi di cambio attuali)

Panoramica del Catalogo di Giochi Pragmatic Play

Nel corso dei suoi circa 8 anni in attività, Pragmatic Play ha sviluppato un vasto catalogo di giochi. I prodotti di Pragmatic Play sono disponibili sui casinò online italiani che detengono licenze di gioco ADM, assicurando ai giocatori un ambiente di gioco sicuro per testare i vari titoli offerti.

Per aiutare l’ampio numero di utenti interessati alle proposte di Pragmatic Play, suggeriremo una lista di piattaforme di gioco che abbiamo analizzato e testato. Attualmente, Pragmatic Play vanta oltre 200 giochi di alta qualità attivi, e il numero continua a crescere. In questa recensione, esploreremo i migliori giochi per ogni categoria, per guidare i giocatori alla scoperta delle slot, blackjack e bingo offerti da Pragmatic Play.

Il casinò dal vivo è uno dei settori in cui Pragmatic Play eccelle, competendo con alcuni dei più noti operatori del settore. Questo è in parte grazie ai croupier professionisti di alto livello che vengono formati direttamente dall’azienda e che operano via streaming video.

Slot Machine Pragmatic Play: Popolari ed Innovative

Le tre slot machine di Pragmatic Play che presentiamo hanno una volatilità media e un ritorno al giocatore (RTP) superiore al 96%, aumentando così le possibilità di vincita durante i giri con soldi veri e i giri gratuiti.

Jokers Jewels: Questa è una delle slot più semplici offerte da Pragmatic Play. Lanciata nel 2018, si distingue per la sua grafica sobria e regole semplici. Dispone di un unico bonus attivabile tramite lo scatter, che prevede moltiplicatori attivati da vincite significative (il massimo è X1040). Si può scommettere un minimo di 5 centesimi fino a un massimo di 100 euro.

Wolf Gold: Questa slot ha un intervallo di scommessa da 25 centesimi a 125 euro per giro. Ambientato nel selvaggio west americano, ha una struttura classica (5×3). È un po’ più complesso rispetto a Jokers Jewels, arricchito da funzionalità come i premi progressivi: Mini, Major e Mega, che rendono il gioco più avvincente e le vincite potenzialmente più sostanziose.

Diamond Strike: La terza slot di Pragmatic Play che consigliamo è Diamond Strike, a tema frutta. Nonostante abbia un aspetto vintage, offre numerose funzionalità moderne. Include un round bonus, una funzione Pick e un Jackpot che permette di vincere fino a 1.000 volte la puntata totale. I giri possono variare da un valore minimo di 0,15 centesimi fino a 75 euro, e durante ogni giro c’è la possibilità di attivare giri gratuiti.

Una Panoramica dei Giochi da Tavolo Classici e Moderni di Pragmatic Play

Pragmatic Play offre una varietà di giochi da tavolo per i suoi utenti. Secondo la nostra opinione, i tre più apprezzati sono:

Roulette: Nei casinò online dal vivo, è possibile trovare diverse varianti di roulette di Pragmatic Play. Queste varianti includono la PowerUp Roulette, la versione Mega, la “Speed”, e la “Macao”, oltre alle classiche versioni francese, italiana, russa e tedesca.

Blackjack: I giocatori possono facilmente trovare il blackjack, un classico gioco di carte amato in tutto il mondo per la sua semplicità e la velocità di piazzare scommesse, nei casinò dal vivo di Pragmatic Play.

Baccarat: Questo è un altro gioco da tavolo basato sulle carte. Pragmatic Play offre non solo la versione classica del Baccarat, ma anche la “Speed”, una versione più rapida del gioco.

Esperienza di Gioco Immersiva con il Casinò dal Vivo di Pragmatic Play

Pragmatic Play offre un’ampia gamma di giochi dal vivo, offrendo una nuova interpretazione dei grandi classici del casinò, migliorati per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

I giochi dal vivo di Pragmatic Play presentano un’interfaccia avanzata e sono gestiti da croupier esperti e qualificati. Pragmatic Play ha elevato lo standard con una qualità video superiore alla media grazie all’uso di telecamere in 4K e un’interfaccia HTML5 facile da usare, insieme a giochi immersivi come la Ruota della Fortuna o il Dragon Tiger.

Numerosi videogiochi sono disponibili, molti dei quali possono anche essere giocati utilizzando un bonus di benvenuto, a seconda dei termini e delle condizioni applicabili. Secondo la nostra opinione, i tre giochi dal vivo più apprezzati sono riassunti qui di seguito.

Speed Baccarat: Questo gioco ha trovato il suo posto nella nostra lista in quanto, pur mantenendo le regole tradizionali del Baccarat, offre una funzionalità aggiuntiva perfetta per coloro che preferiscono un ritmo di gioco più veloce. Un giro di carte dura soltanto 27 secondi, con un tempo di scommessa di 12 secondi. Una volta scaduto il tempo, le carte vengono distribuite scoperte.

Mega Sic Pro: Questo è un gioco di Pragmatic Play che offre diverse opzioni di scommessa. Le opzioni vengono selezionate casualmente e le possibilità di vincita sono aumentate dai Mega Moltiplicatori. In questo modo, i giocatori possono arrivare a vincere fino a 1000 volte la loro scommessa iniziale.

Roulette: Infine, Pragmatic Play offre la classica roulette, ma con alcune caratteristiche che la rendono superiore a quelle offerte da altri competitor. Il gioco è trasmesso direttamente dagli studi di Bucarest e può essere accessibile 24/7 con una qualità d’immagine eccellente sia su dispositivi mobili che su desktop. Esiste anche una variante Speed per coloro che preferiscono un ritmo di gioco più veloce.

Giochi di Slot con Jackpot Progressivo di Pragmatic Play

Nel contesto dei giochi con jackpot progressivo, le slot machine spiccano in modo particolare. Tra le offerte di Pragmatic Play disponibili sulle più rinomate piattaforme virtuali, segnaliamo:

Wild Wild Bananas: Questo gioco pone il jackpot al centro dell’azione, aumentando le possibilità di vittoria. L’abbiamo incluso nella nostra lista anche per il suo Ante Bet, che incrementa le vincite nel round bonus, mentre la presenza di simboli wild aumenta le possibilità di ottenere combinazioni vincenti durante i giri. Il suo RTP è del 96.10%.

Wild Wild Riches Megaways: Questa è una slot con jackpot che rende il gioco molto più emozionante durante i giri. È considerata un’innovazione nel suo settore. In questo caso, i rulli possono ospitare fino a 7 simboli, mentre le possibilità di vittoria sono 117649. Grazie al simbolo bonus, è possibile ottenere fino a 20 giri gratuiti (o free spin).

Diamonds Egypt: Chi frequenta le piattaforme virtuali che utilizzano il software di gioco Pragmatic Play conoscerà senza dubbio Diamonds Egypt, uno dei giochi più famosi con jackpot progressivo. I simboli che appaiono durante i giri con soldi veri, i free spin o quando si utilizzano i bonus di benvenuto, rimandano al mondo dell’antico Egitto e compaiono sulla griglia 5×3. I simboli scatter assegnano i free spin e durante queste funzioni speciali, i wild aumentano le possibilità di vincita.

Esperienza di Gioco Mobile con Pragmatic Play

Uno dei principali vantaggi del software di Pragmatic Play è la sua forte orientazione verso il gaming mobile. Abbiamo avuto modo di conoscere questo fornitore di giochi proprio attraverso l’esperienza mobile del bingo, uno dei nostri passatempi preferiti nel mondo del gaming.

L’esperienza che propone Pragmatic Play è veramente unica. Grazie a una singola API, permette ai gestori di casinò di accedere a un’ampia offerta di giochi di Bingo facilmente personalizzabili. Questo, se combinato con le giuste strategie, può favorire un maggiore coinvolgimento e una permanenza più lunga dei giocatori.

È proprio come giocatori che abbiamo apprezzato enormemente il Bingo di Pragmatic Play su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Una volta accettati i termini e condizioni del casinò e lette le informazioni sulla pagina, effettuare un deposito e registrarsi è molto semplice e veloce. Successivamente, basta accedere alla sala di bingo preferita e iniziare a scommettere. Tra le varianti di bingo disponibili, troviamo Diamond Dazzle, Jackpot Room e Bingo Blast.

Diamond Dazzle ripropone il classico gioco del bingo, introducendo però un elemento aggiuntivo: i diamanti. Queste gemme preziose mostrano numeri che vanno da 1 a 24 e, quando certi numeri vengono chiamati, il valore del diamante viene rivelato. La funzione viene attivata con la vincita Full House (conseguendo così il 50% del bonus), mentre la funzione Gamble offre la possibilità di scegliere una ricompensa immediata.

Innovazioni e Tendenze: L’impronta di Pragmatic Play nel Settore dei Giochi d’Azzardo

Pragmatic Play si è affermato nel mercato con un’idea molto precisa: innovare l’industria del gioco d’azzardo attraverso decisioni strategiche e mirate.

L’azienda ha investito in un portfolio multi-prodotto, con un focus particolare sui dispositivi mobili. Ha conseguito certificazioni e autorizzazioni da oltre 20 giurisdizioni, e i suoi titoli sono stati tradotti in 33 lingue. Inoltre, offre la possibilità di effettuare depositi in tutte le valute.

Grazie a una singola API, Pragmatic Play consente alle piattaforme di gioco d’azzardo con cui ha instaurato collaborazioni di accedere a tutti i suoi videogiochi: dal blackjack al bingo, dalle slot machine al casinò dal vivo, al baccarat…

Apprezziamo particolarmente il suo impegno nel mercato in crescita delle slot machine, dove ha saputo sfruttare la tecnologia HTML5, rendendo i giochi intuitivi e accessibili anche per i meno esperti.

Pragmatic Play ha reso possibile per ogni piattaforma di accedere facilmente al suo vasto portfolio attraverso soluzioni pensate appositamente per gli operatori del settore. Questo approccio orientato al servizio ha contribuito al suo successo e alla sua reputazione nel settore dei giochi d’azzardo.