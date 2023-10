Nel panorama del gaming online e dei casino digitali, alcuni brand si distinguono come emblemi di eccellenza, e tra questi troviamo sicuramente Novomatic. Questo software per casino è tra i più rinomati e duraturi, con una presenza nel mercato che precede l’era stessa del gioco online. Novomatic-Greentube provider: la nostra recensione completa.

La rilevanza di questa azienda è tale da richiedere un’esplorazione approfondita, per scoprire tutti i dettagli e le innovazioni che l’hanno elevata a un’autentica forza globale. Infatti, Novomatic può vantare oggi un team di oltre 21.000 membri.

Il Nostro Viaggio nel Mondo di Novomatic

Per redigere questa recensione sui software Novomatic, come di consueto, abbiamo dedicato giorni all’esplorazione delle principali creazioni di questo produttore, impegnandoci in numerose sessioni di gioco. Il nostro scopo era di sondare la qualità e di comprendere l’approccio di questo fornitore, che si distingue come uno dei più significativi, prolifici e diffusi tra i siti di gioco d’azzardo in Italia.

L’esperienza è stata notevole, in quanto i software Novomatic, come avrete modo di scoprire nella nostra recensione, si contano tra i più sofisticati e di alta qualità disponibili sul mercato. Ogni specifico dettaglio sarà rivelato nei vari capitoli della nostra guida, ma è importante sottolineare fin da subito che Novomatic è un provider che ha ispirato molti dei suoi concorrenti più competenti.

Per coloro che sono familiari con il mondo delle slot, la serie di Book of Ra rappresenta un punto di riferimento inconfondibile. Non si tratta solo di un titolo da esplorare, ma di un vero e proprio faro che ha generato un’infinità di slot simili, oggi presenti in tutti i principali siti di gioco d’azzardo in Italia e all’estero.

Tracciando le Radici: La Storia di Novomatic

L’avventura di questo marchio ha preso il via nel 1980 in Austria, grazie al fondatore Johann Graf, che già negli anni ’70 era coinvolto nell’importazione di flipper dal Belgio.

Da allora, l’azienda ha sperimentato una serie di evoluzioni parallele a quelle tecnologiche, raggiungendo il suo zenith grazie a una collaborazione con il gruppo Admiral. Questa partnership ha permesso a Novomatic di diffondersi nel mondo del gaming, estendendo la sua presenza a oltre 2.000 casinò in 50 paesi.

Il 2010 rappresenta un anno cruciale nella storia di Novomatic, quando l’azienda ha acquisito lo studio britannico GreenTube. Successivamente, nel 2015, GreenTube ha assorbito il marchio canadese Bluebat Games, creando una sinergia che ha avuto un impatto significativo sull’industria del gaming. A partire dal 2021, Novomatic può vantare 43 sedi, oltre 21.000 dipendenti e un fatturato di 1,84 miliardi di euro.

Un’ulteriore tappa importante, almeno simbolicamente, è stata raggiunta nel 2022, quando l’azienda ha acquisito il gruppo italiano HBG, guadagnando così un nuovo slancio anche nel mercato italiano.

Panoramica su Novomatic

Nome azienda Novomatic AG Fondazione 1980 Fondatore Johann Graf Sede centrale Gumpoldskirchen, Austria Settore Online Gaming, gambling Prodotti principali Software per casino ed online gambling Dipendenti (al 2021) 21.173 (2021) Sito web Novomatic.com Licenze e Regolamentazioni UK Gambling Commission, ADM Fatturato (2020) € 1,84 miliardi (2021)

L’Universo dei Giochi Novomatic

Il fulcro di Novomatic risiede, senza dubbio, nei giochi che produce e fornisce ai casinò per l’intrattenimento degli utenti. Il suo catalogo, che vanta oltre 300 titoli, copre un vasto spettro delle principali tipologie di slot machine presenti sul mercato, incluse alcune di fama internazionale che sono particolarmente apprezzate dai giocatori.

Per evitare di dilungarci eccessivamente, abbiamo deciso di presentare solo alcune delle creazioni che riteniamo più rappresentative nelle loro rispettive categorie. Ricordiamo che l’offerta di Novomatic abbraccia una vasta gamma di opzioni, con un focus particolare sulle slot machine. Queste offrono agli utenti l’opportunità di divertirsi con contenuti molto diversi tra loro, ma sempre caratterizzati da una raffinatezza tecnica incontestabile.

Si deve notare che, al momento, i giochi dal vivo non fanno parte dell’offerta di Novomatic. Tuttavia, siamo convinti che se l’azienda decidesse di espandere i suoi confini in questa direzione, potrebbe offrire esperienze di gioco dal vivo con la stessa qualità che contraddistingue il resto del suo catalogo.

Alla Scoperta delle Slot Machine Novomatic: Popolari e Innovative

Per avvicinarsi al mondo dei software Novomatic, è utile esplorare le slot machine più popolari e tecnicamente innovative che l’azienda ha introdotto sul mercato, sia nelle strutture del gruppo Admiral che nei casinò online che includono i suoi giochi nel proprio catalogo. Queste slot sono tra i bestseller anche in Italia, dove godono dello stesso successo che le rende popolari tra i giocatori di tutto il mondo.

Ecco tre delle slot machine che riteniamo più rappresentative della qualità del marchio Novomatic. Questi giochi sono spesso oggetto di approfondimento in varie guide e possono essere provati gratuitamente in versione demo free play in numerosi casinò ADM attivi in Italia:

Book of Ra Deluxe: Questa slot machine è uno dei giochi di punta della più riuscita saga nella storia del gaming. Con un RTP del 95,10% e un’alta volatilità, presenta agli utenti una griglia 5×3 e 10 linee di pagamento. Nonostante sia stata pubblicata nel 2008, rimane una delle slot più popolari. È disponibile in modalità free play su molti casinò e in molte recensioni.

Questa slot machine è uno dei giochi di punta della più riuscita saga nella storia del gaming. Con un RTP del 95,10% e un’alta volatilità, presenta agli utenti una griglia 5×3 e 10 linee di pagamento. Nonostante sia stata pubblicata nel 2008, rimane una delle slot più popolari. È disponibile in modalità free play su molti casinò e in molte recensioni. Dolphins Pearl Deluxe: Considerata uno dei cavalli di battaglia dei software Novomatic, questa slot machine è stata lanciata nel 2011 e continua a essere una delle più amate sul mercato. Con un RTP del 92,20%, un’alta volatilità e una griglia 5×3 con 10 payline, offre un’entusiasmante esperienza di gioco situata negli abissi oceanici e include molti giochi bonus e giri gratuiti. Senza dubbio merita una visita, magari per qualche partita in modalità free play.

Considerata uno dei cavalli di battaglia dei software Novomatic, questa slot machine è stata lanciata nel 2011 e continua a essere una delle più amate sul mercato. Con un RTP del 92,20%, un’alta volatilità e una griglia 5×3 con 10 payline, offre un’entusiasmante esperienza di gioco situata negli abissi oceanici e include molti giochi bonus e giri gratuiti. Senza dubbio merita una visita, magari per qualche partita in modalità free play. Lord of the Ocean: Questo gioco, che rientra nella stessa tematica oceanica delle precedenti, è un titolo più recente con un RTP del 95,10%, una volatilità bassa, una griglia 5×3, 10 payline e una grafica affascinante. Include una ricca modalità di giri gratuiti, anche se mancano i giochi bonus per rendere l’esperienza di gioco ancora più avvincente. Anche in questo caso, una visita è d’obbligo, magari per provarlo in modalità free play.

Tra Tavoli da Gioco Classici e Innovativi: L’Offerta di Novomatic

Nonostante il focus di Novomatic sia principalmente sulle slot machine, il marchio si dedica anche allo sviluppo di altri software di gioco. Anche se non offre titoli live, i table games sono una componente importante del suo catalogo. I giochi da tavolo prodotti da Novomatic, benché meno numerosi rispetto alle slot, vantano la stessa cura progettuale e qualità generale.

Per illustrare i giochi da tavolo di Novomatic, abbiamo scelto tre titoli disponibili nella maggior parte dei casinò online, apprezzati sia in Italia (dove possono essere trovati nei principali casinò con licenza ADM) che all’estero:

Royal Crown European Roulette: Un classico del gaming e uno dei titoli di punta del brand. Questo prodotto rivisita un gioco popolare, rendendolo tecnologicamente avanzato senza snaturarne l’essenza. Con una grafica semplice, offre ai giocatori una versione dinamica e coinvolgente della roulette, con un RTP del 98,78% e tutte le regole classiche.

Un classico del gaming e uno dei titoli di punta del brand. Questo prodotto rivisita un gioco popolare, rendendolo tecnologicamente avanzato senza snaturarne l’essenza. Con una grafica semplice, offre ai giocatori una versione dinamica e coinvolgente della roulette, con un RTP del 98,78% e tutte le regole classiche. Roulette S: Quest’altro classico è stato sviluppato con un occhio di riguardo per la piacevolezza grafica e l’usabilità. Offre moltiplicatori bonus molto generosi, rendendo il titolo accessibile anche ai giocatori meno esperti, pur mantenendo un approccio professionale. Con un RTP del 98,65%, promette grandi soddisfazioni.

Quest’altro classico è stato sviluppato con un occhio di riguardo per la piacevolezza grafica e l’usabilità. Offre moltiplicatori bonus molto generosi, rendendo il titolo accessibile anche ai giocatori meno esperti, pur mantenendo un approccio professionale. Con un RTP del 98,65%, promette grandi soddisfazioni. Royal Crown Blackjack: Su lo stesso filone, questa versione del blackjack mira a innovare un classico senza snaturarlo. Con un RTP del 99,60% – uno dei più alti nel settore dei giochi d’azzardo – offre agli utenti un’esperienza di gioco altamente gratificante.

Slot Machine Novomatic con Jackpot Progressivo: Il Brivido della Grande Vittoria

Oltre ai giochi precedentemente menzionati, è importante evidenziare la presenza nel catalogo Novomatic delle slot machine con bonus jackpot progressivo. Questo tipo di gioco, che offre la possibilità di ottenere vincite considerevoli, è molto apprezzato dai giocatori, anche in Italia.

Sebbene le slot con bonus jackpot progressivo non siano la maggioranza nel catalogo dell’azienda austriaca, esse includono alcuni veri e propri successi che offrono accesso a bonus jackpot e pagamenti significativi.

Ecco alcuni dei giochi più popolari con questa caratteristica:

40 Wild Fire 6: Questa slot a tema frutta è molto conosciuta per i suoi jackpot quasi record. Il bonus attualmente in palio supera i 287.000 euro.

Questa slot a tema frutta è molto conosciuta per i suoi jackpot quasi record. Il bonus attualmente in palio supera i 287.000 euro. Charming Lady’s Boom: Questa slot machine, pensata con un’ottica femminile, offre la possibilità di raggiungere un enorme jackpot, che al momento ammonta a oltre 160.000 euro.

Questa slot machine, pensata con un’ottica femminile, offre la possibilità di raggiungere un enorme jackpot, che al momento ammonta a oltre 160.000 euro. Cash Connection Golden Book of Ra: Questo titolo, parte della fortunata saga, offre numerosi premi, tra cui un bonus jackpot che attualmente si aggira quasi sui 20.000 euro.

Esperienza di Gioco su Mobile: La Slot Book of Ra 10 Dlx Win Ways di Novomatic

Tra i vari giochi Novomatic disponibili per dispositivi mobile, abbiamo scelto di presentare Book of Ra 10 Dlx Win Ways. Questa è l’ultima aggiunta alla serie popolare, debuttata nel 2023, che ha riscosso un immediato successo sui portali di gioco d’azzardo, sia in Italia che in altre parti del mondo.

Abbiamo scelto questa slot machine per due ragioni principali, una legata alle caratteristiche del gioco stesso e l’altra al suo utilizzo su dispositivi mobili.

Il primo motivo riguarda le caratteristiche uniche del gioco. Questo titolo combina il fascino della famosa saga con la tecnologia delle slot megaways, offrendo ai giocatori 251.957 payline e un RTP del 95,15%. Si tratta di un gioco ad alta volatilità con puntate che vanno da 20 centesimi a 20 euro, includendo funzioni bonus e giri gratuiti a volontà. È un’esperienza di gioco entusiasmante che merita di essere esplorata.

La seconda motivazione riguarda l’esperienza di gioco su dispositivi mobili. Che si tratti di un sito ottimizzato per il mobile o di un’app, questa slot machine offre un’esperienza di gioco ricca di dettagli e molto articolata. Questo dimostra che giocare su dispositivi mobili può essere tanto agevole quanto giocare su un desktop, garantendo un’esperienza utente semplicemente perfetta.

Greentube: La Divisione di Intrattenimento Digitale di Novomatic

Il percorso di crescita dei software Novomatic è stato contrassegnato da una serie di acquisizioni e accordi che hanno permesso all’azienda di espandersi in molteplici direzioni. Un anno particolarmente significativo in questo contesto è stato il 2010, quando Novomatic ha acquisito Greentube, divenuta da quel momento la divisione del gruppo dedicata al gaming digitale e all’intrattenimento.

Il marchio Greentube è frequentemente quello associato ai software Novomatic in circolazione. Si occupa della progettazione, dello sviluppo e della creazione di slot machine, giochi da tavolo e tutte le altre forme di giochi digitali prodotti dall’azienda (ad eccezione dei giochi dal vivo).

Greentube trova le sue radici nel 1998 e si è costituita come provider indipendente nel 2000 con il nome Greentube Internet Entertainment Solutions AG. L’acquisizione da parte di Novomatic nel 2010 ha dato vita a una delle sinergie più robuste nel mondo del gioco d’azzardo. Questa collaborazione ha permesso di combinare l’expertise e le risorse di entrambe le aziende per creare prodotti di gioco di alta qualità e altamente coinvolgenti.

Innovazione e Tendenze Future nel Portfolio di Novomatic

I software Novomatic sono un emblema dell’innovazione nel mondo del gaming. Come abbiamo già discusso in questa recensione, i prodotti dell’azienda sono il frutto di decenni di esperienza e competenze accumulate nel settore. Ogni titolo prodotto da Novomatic è il risultato di un percorso iniziato quasi quarant’anni fa, che ha permesso ai giocatori di godere di esperienze di gioco uniche e sempre in linea con le tendenze correnti.

In questa recensione, abbiamo menzionato vari titoli che rappresentano il simbolo dell’innovazione. Questi prodotti hanno influenzato e cambiato il settore del gaming, grazie al loro successo. Hanno introdotto innovazioni sia dal punto di vista tecnologico che creativo, incluse le strategie di creazione di rapporti speciali con i siti che li ospitano, ad esempio attraverso l’offerta di bonus esclusivi.

Se in futuro Novomatic dovesse decidere di entrare nel settore dei giochi dal vivo, ci aspettiamo che lo faccia con lo stesso spirito di innovazione e con l’impegno per la qualità che ha sempre caratterizzato i suoi prodotti.