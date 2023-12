La roulette è uno dei giochi da casinò più popolari e affascinanti, che richiede sia fortuna che strategia. Si tratta di un gioco in cui i giocatori puntano su uno o più numeri, colori, o altre caratteristiche di una ruota che gira e su cui viene lanciata una pallina. Lo scopo del gioco è indovinare dove si fermerà la pallina e vincere la somma corrispondente alla puntata. Come si gioca alla roulette online: regole, consigli e trucchi.

Le regole della roulette

Esistono diverse varianti di roulette, ma le più comuni sono la roulette francese, la roulette europea e la roulette americana. Queste varianti differiscono per il numero di caselle presenti sulla ruota e per alcune regole speciali che influenzano le possibilità di vincita.

La roulette francese e la roulette europea hanno entrambe 37 caselle, numerate da 0 a 36, alternate tra rosse e nere. La casella dello 0 è di colore verde e rappresenta il vantaggio del banco. La roulette americana, invece, ha 38 caselle, numerate da 0 a 36 più una casella del 00, anch’essa di colore verde.

Le puntate alla roulette si dividono in due categorie: le puntate interne e le puntate esterne. Le puntate interne sono quelle che si effettuano sulle caselle numerate, mentre le puntate esterne sono quelle che si effettuano sulle sezioni laterali del tavolo, che comprendono gruppi di numeri, colori, o altre caratteristiche.

Le puntate interne sono le seguenti:

Puntata piena: si punta su un solo numero, con una vincita di 35 volte la puntata.

si punta su un solo numero, con una vincita di 35 volte la puntata. Puntata divisa: si punta su due numeri adiacenti, con una vincita di 17 volte la puntata.

si punta su due numeri adiacenti, con una vincita di 17 volte la puntata. Puntata in strada: si punta su tre numeri in fila orizzontale, con una vincita di 11 volte la puntata.

si punta su tre numeri in fila orizzontale, con una vincita di 11 volte la puntata. Puntata in angolo: si punta su quattro numeri che formano un quadrato, con una vincita di 8 volte la puntata.

si punta su quattro numeri che formano un quadrato, con una vincita di 8 volte la puntata. Puntata a cinque numeri: si punta sui primi cinque numeri (0, 00, 1, 2, 3), solo nella roulette americana, con una vincita di 6 volte la puntata.

si punta sui primi cinque numeri (0, 00, 1, 2, 3), solo nella roulette americana, con una vincita di 6 volte la puntata. Puntata a sei numeri: si punta su due file orizzontali di tre numeri, con una vincita di 5 volte la puntata.

Le puntate esterne sono le seguenti:

Puntata sul colore: si punta sul rosso o sul nero, con una vincita di una volta la puntata.

si punta sul rosso o sul nero, con una vincita di una volta la puntata. Puntata sul pari o dispari: si punta sui numeri pari o dispari, con una vincita di una volta la puntata.

si punta sui numeri pari o dispari, con una vincita di una volta la puntata. Puntata sul manque o passe: si punta sui numeri da 1 a 18 (manque) o da 19 a 36 (passe), con una vincita di una volta la puntata.

si punta sui numeri da 1 a 18 (manque) o da 19 a 36 (passe), con una vincita di una volta la puntata. Puntata sulle dozzine: si punta su una delle tre dozzine di numeri (1-12, 13-24, 25-36), con una vincita di 2 volte la puntata.

si punta su una delle tre dozzine di numeri (1-12, 13-24, 25-36), con una vincita di 2 volte la puntata. Puntata sulle colonne: si punta su una delle tre colonne verticali di numeri, con una vincita di 2 volte la puntata.

Ogni variante di roulette ha anche delle regole speciali che possono modificare l’esito del gioco in alcuni casi.

Le regole speciali più comuni sono le seguenti:

La regola “en prison”: si applica solo alla roulette francese, quando esce lo 0 e il giocatore ha puntato sulle chance semplici (colore, pari o dispari, manque o passe). In questo caso, la puntata rimane “in prigione” e viene ripetuta al giro successivo. Se il giocatore vince, recupera la sua puntata, altrimenti la perde definitivamente.

si applica solo alla roulette francese, quando esce lo 0 e il giocatore ha puntato sulle chance semplici (colore, pari o dispari, manque o passe). In questo caso, la puntata rimane “in prigione” e viene ripetuta al giro successivo. Se il giocatore vince, recupera la sua puntata, altrimenti la perde definitivamente. La regola “la partage”: si applica solo alla roulette francese, quando esce lo 0 e il giocatore ha puntato sulle chance semplici. In questo caso, il giocatore perde solo metà della sua puntata, invece di perderla tutta.

si applica solo alla roulette francese, quando esce lo 0 e il giocatore ha puntato sulle chance semplici. In questo caso, il giocatore perde solo metà della sua puntata, invece di perderla tutta. La regola “surrender”: si applica solo alla roulette americana, quando esce lo 0 o il 00 e il giocatore ha puntato sulle chance semplici. In questo caso, il giocatore perde solo metà della sua puntata, invece di perderla tutta.

I consigli e i trucchi per vincere alla roulette

Non esiste una strategia infallibile per vincere alla roulette, ma ci sono alcuni consigli e trucchi che possono aumentare le probabilità di successo o ridurre le perdite. Ecco alcuni dei più comuni:

Scegliere la variante di roulette più vantaggiosa: tra le tre varianti principali, la roulette francese è quella che offre il minor vantaggio al banco, grazie alle regole speciali “en prison” e “la partage”. La roulette americana, invece, è quella che offre il maggior vantaggio al banco, a causa della presenza della casella del 00. Quindi, se possibile, è meglio giocare alla roulette francese o europea, piuttosto che alla roulette americana.

tra le tre varianti principali, la roulette francese è quella che offre il minor vantaggio al banco, grazie alle regole speciali “en prison” e “la partage”. La roulette americana, invece, è quella che offre il maggior vantaggio al banco, a causa della presenza della casella del 00. Quindi, se possibile, è meglio giocare alla roulette francese o europea, piuttosto che alla roulette americana. Puntare sulle chance semplici: le puntate sulle chance semplici (colore, pari o dispari, manque o passe) sono quelle che offrono la maggiore probabilità di vincita, anche se con una vincita minore. Queste puntate sono consigliate per i giocatori principianti o per quelli che vogliono limitare i rischi e prolungare il gioco.

le puntate sulle chance semplici (colore, pari o dispari, manque o passe) sono quelle che offrono la maggiore probabilità di vincita, anche se con una vincita minore. Queste puntate sono consigliate per i giocatori principianti o per quelli che vogliono limitare i rischi e prolungare il gioco. Usare un sistema di puntata progressivo: esistono diversi sistemi di puntata progressivi, che consistono nel variare la puntata in base all’esito dei giri precedenti. Alcuni dei sistemi più famosi sono il sistema Martingala, il sistema Fibonacci, il sistema D’Alembert, il sistema Labouchère e il sistema Paroli. Questi sistemi possono essere utilizzati per le puntate sulle chance semplici, ma richiedono una buona gestione del capitale e una certa disciplina. Inoltre, non garantiscono una vincita sicura, ma solo una maggiore probabilità di recuperare le perdite.

esistono diversi sistemi di puntata progressivi, che consistono nel variare la puntata in base all’esito dei giri precedenti. Alcuni dei sistemi più famosi sono il sistema Martingala, il sistema Fibonacci, il sistema D’Alembert, il sistema Labouchère e il sistema Paroli. Questi sistemi possono essere utilizzati per le puntate sulle chance semplici, ma richiedono una buona gestione del capitale e una certa disciplina. Inoltre, non garantiscono una vincita sicura, ma solo una maggiore probabilità di recuperare le perdite. Sfruttare i bonus dei casinò online: se si gioca alla roulette online, si può approfittare dei bonus offerti dai casinò online, che possono aumentare il capitale a disposizione e consentire di giocare più a lungo. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai requisiti di scommessa e alle condizioni di utilizzo dei bonus, che possono variare da un casinò all’altro.

se si gioca alla roulette online, si può approfittare dei bonus offerti dai casinò online, che possono aumentare il capitale a disposizione e consentire di giocare più a lungo. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai requisiti di scommessa e alle condizioni di utilizzo dei bonus, che possono variare da un casinò all’altro. Giocare con responsabilità: infine, il consiglio più importante è quello di giocare con responsabilità, ossia di stabilire un budget da rispettare, di non cercare di recuperare le perdite a tutti i costi, di non lasciarsi influenzare dalle emozioni e di divertirsi senza esagerare. La roulette è un gioco d’azzardo, e come tale comporta dei rischi e delle incertezze. Quindi, è bene giocare con moderazione e consapevolezza, e non considerare la roulette come una fonte di guadagno sicura.

La roulette: tradizione senza tempo al tavolo verde

La roulette rimane uno dei giochi da casinò più amati di sempre, capace di attrarre con il suo fascino intramontabile giocatori di tutte le età. Le sue regole semplici la rendono adatta sia ai principianti che vogliono avvicinarsi al mondo del gioco d’azzardo, sia ai veterani in cerca di emozioni forti.

Per vincere non esistono ricette miracolose, ma con un po’ di fortuna, una buona strategia e il giusto approccio responsabile, anche il più casuale dei giocatori può sperare di battere il banco.

L’importante è puntare con criterio, gestire con saggezza il proprio budget e non farsi sopraffare dall’adrenalina del gioco. Così la roulette saprà regalare a tutti momenti di sano divertimento e, perché no, anche qualche soddisfacente vincita.

Domande frequenti su come si gioca alla roulette: regole, consigli e trucchi”

Quante sono le varianti principali di roulette?

Le varianti principali di roulette sono 3: la roulette francese, la roulette europea e la roulette americana. Differiscono per il numero di caselle e per alcune regole specifiche.

Qual è la differenza tra le puntate interne e quelle esterne?

Le puntate interne sono quelle che si effettuano direttamente sui numeri, mentre le puntate esterne sono quelle che si effettuano sulle zone esterne della plancia, che raggruppano insiemi di numeri o caratteristiche.

Cos’è il sistema Martingala?

Il sistema Martingala è un metodo di puntata progressivo che prevede di raddoppiare la puntata dopo ogni perdita, in modo da recuperare le perdite e ottenere una vincita. È uno dei sistemi più utilizzati alla roulette.

La roulette online è uguale a quella dal vivo?

La roulette online funziona con gli stessi identici meccanismi di quella dal vivo. L’unica differenza sta nel fatto che il lancio della pallina e la rotazione della ruota sono gestiti da un software e non da un croupier in carne e ossa.

Esiste un metodo sicuro per vincere alla roulette?

Non esiste una strategia infallibile per vincere alla roulette. I metodi che promettono di battere il banco sono da considerarsi truffe. L’esito di ogni partita dipende dal caso e non può essere previsto con certezza.