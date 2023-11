Nell’oceano delle scommesse sportive, le corse dei cavalli cavalcano ancora l’onda del successo. In Italia gli appassionati di ippica scalpitano per puntare sul loro purosangue preferito. Scommesse ippiche: le diverse tipologie di puntata e le giocate più popolari.

Le scommesse sui briosi quadrupedi sono una tradizione che galoppa nel nostro Paese e nel mondo. L’atmosfera dell’ippodromo, il profumo di fieno e sudore, le figure mitiche degli allibratori intenti a raccogliere le giocate dei clienti affezionati: tutto questo è entrato nell’immaginario collettivo anche grazie ai numerosi film ambientati tra sellari e fantini.

Alcuni destrieri sono diventati leggenda, come il recente Varenne, stella italiana del trotto, o il primo grande campione americano Sea Biscuit, in cima alla classifica dei personaggi più famosi del 1938, seguito solo da Roosevelt. Ancora oggi questo mondo affascinante attira curiosi che vogliono provare almeno una volta il brivido della scommessa ippica, per tifare dal vivo il proprio favorito o puntare online sul cavallo più veloce. Le corse dei purosangue, imprevedibili e ricche di colpi di scena, continuano a galoppare nel cuore degli italiani.

L’AMMALIANTE MONDO DELLE SCOMMESSE IPPICHE

L’ippica ammalia generazioni di scommettitori desiderosi di lanciarsi in pista almeno una volta nella vita. L’ebbrezza di puntare su un cavallo all’ippodromo o online stuzzica i curiosi, attratti dal fascino di scegliere il destriero più veloce. L’adrenalina della scommessa sul quadrupede favorito conquista vecchi e nuovi appassionati, che vogliono cavalcare l’onda dell’emozione tra curve e rettilinei. L’ippica attira come un magnete, il richiamo della pista è irresistibile.

Le scommesse sui cavalli, sia dal vivo che online, sono imprevedibili e dipendono da molti fattori. Più che la gara in sé, per gli scommettitori esperti è importante studiare statistiche su cavalli e fantini ed analizzare il terreno di gara e le modalità. Nei prossimi paragrafi analizzeremo gli aspetti principali delle scommesse ippiche, le variabili uniche, i bonus e i consigli utili per provare a vincere.

Per azzeccare la scommessa vincente bisogna valutare attentamente tutte le variabili di questo complesso mosaico. Sia gli scommettitori esperti in cerca della giocata perfetta, sia quelli occasionali attratti dal brivido del rischio, si lasciano ammaliare da questa imprevedibile altalena di emozioni. L’ippica sa infondere la giusta dose di pathos, l’adrenalina che crea dipendenza. Ogni corsa è una sfida dove tutto può cambiare in un istante, fino all’ultimo respiro.

Per provare a domare questa indomabile bestia è fondamentale considerare ogni singolo tassello del puzzle: tipologia di gara, tracciato, condizioni meteo, cavallo, fantino. Solo chi conosce perfettamente tutte le varianti di questo complesso mosaico può ambire a realizzare l’impresa di azzeccare la scommessa vincente.

Nell’ippica ogni minima tessera conta.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PUNTATA E LE CORSE VIRTUALI

Nel linguaggio comune si dice “datti all’ippica” riferendosi a un’attività semplice, ma in realtà capire il mondo delle corse dei cavalli e delle relative scommesse non è così facile. Le scommesse ippiche sono un intricato gioco di combinazioni che seducono i giocatori esperti.

Vediamo le principali:

VINCENTE: la scommessa più semplice, bisogna pronosticare il cavallo che taglierà per primo il traguardo. La puntata minima è di 2 euro.

la scommessa più semplice, bisogna pronosticare il cavallo che taglierà per primo il traguardo. La puntata minima è di 2 euro. QUINTÈ +: popolare tra i giocatori esperti, richiede di valutare diversi fattori come l’intesa fantino-cavallo, l’allenatore, le statistiche del circuito.

popolare tra i giocatori esperti, richiede di valutare diversi fattori come l’intesa fantino-cavallo, l’allenatore, le statistiche del circuito. QUARTÈ +: si scelgono i primi 4 cavalli al traguardo, in ordine o meno. Tipologia per giocatori professionisti dati i numerosi dati tecnici da analizzare.

si scelgono i primi 4 cavalli al traguardo, in ordine o meno. Tipologia per giocatori professionisti dati i numerosi dati tecnici da analizzare. TRIS: si indicano in ordine o meno i primi 3 cavalli sul podio. Si può puntare da 1 euro, i giocatori assidui piazzano più scommesse.

si indicano in ordine o meno i primi 3 cavalli sul podio. Si può puntare da 1 euro, i giocatori assidui piazzano più scommesse. PIAZZATO: si pronostica il cavallo che arriverà nei primi 2/3 posti. Disponibile solo con un numero minimo di partecipanti. Puntata minima 2 euro.

si pronostica il cavallo che arriverà nei primi 2/3 posti. Disponibile solo con un numero minimo di partecipanti. Puntata minima 2 euro. ACCOPPIATA: si scelgono 2 cavalli che arriveranno ai primi 2 posti, indipendentemente dall’ordine.

si scelgono 2 cavalli che arriveranno ai primi 2 posti, indipendentemente dall’ordine. HANDICAP: sistema per riequilibrare le quote assegnando vantaggi ad alcuni cavalli.

LE SCOMMESSE IPPICHE PIÙ POPOLARI

QUINTÈ +: si scelgono 5 cavalli con ottime possibilità di vincere o piazzarsi nei primi 5 posti. Si vince anche con i primi 4, 3 o 2 cavalli. Puntata minima 2 euro, montepremi alto. Ottima per chi inizia.

si scelgono 5 cavalli con ottime possibilità di vincere o piazzarsi nei primi 5 posti. Si vince anche con i primi 4, 3 o 2 cavalli. Puntata minima 2 euro, montepremi alto. Ottima per chi inizia. QUARTÈ +: si scelgono i primi 4 cavalli. Deposito minimo più alto ma vantaggi in caso di vittoria. Alcuni bookmaker premiano con 3 cavalli vincenti su 4. Si può abbinare al “Surplus Regionale”.

si scelgono i primi 4 cavalli. Deposito minimo più alto ma vantaggi in caso di vittoria. Alcuni bookmaker premiano con 3 cavalli vincenti su 4. Si può abbinare al “Surplus Regionale”. ACCOPPIATA: si scelgono i primi 2 cavalli al traguardo. Nella versione “con base piazzata” si indicano 1 o più cavalli che devono necessariamente arrivare 1° o 2°. Nella versione “con base vincente” si indicano nella prima colonna i cavalli vincenti e nella seconda quelli secondi classificati.

si scelgono i primi 2 cavalli al traguardo. Nella versione “con base piazzata” si indicano 1 o più cavalli che devono necessariamente arrivare 1° o 2°. Nella versione “con base vincente” si indicano nella prima colonna i cavalli vincenti e nella seconda quelli secondi classificati. GLI HANDICAP: Gli handicap ippici sono assegnati valutando fattori come l’esperienza del fantino, il tipo di gara, i precedenti risultati e l’età del cavallo. I fantini hanno un peso regolamentato e l’eventuale sovrappeso comporta svantaggi.

Le scommesse ippiche offrono numerose combinazioni di giocate, oltre a quelle standard, ed è per questo tra le preferite dagli scommettitori amanti del rischio. L’atmosfera degli ippodromi rende l’esperienza delle puntate sui cavalli unica.

Molti bookmaker online propongono anche corse ippiche virtuali, simulate tramite software controllati da ADM, per scommettere quando non ci sono eventi live. Queste gare riproducono le competizioni reali e permettono di vivere l’emozione anche quando non si può andare all’ippodromo.

CONSIGLI UTILI PER I PRINCIPIANTI

Le scommesse ippiche possono offrire ai principianti alte possibilità di vincita, soprattutto su eventi famosi. È però necessario essere consapevoli della difficoltà: non ci si può aspettare di guadagnare subito, servono esperienza, preparazione e conoscenza di cavalli e fantini.

All’inizio è meglio puntare poco per contenere le perdite. Le scommesse combinate danno vincite più alte ma sono per esperti, i principianti dovrebbero focalizzarsi sulle singole.

Guardare le corse aiuta a migliorare le conoscenze. Sconsigliato scommettere su tracciati e cavalli sconosciuti per recuperare: è un errore comune che porta a puntate compulsive senza dati utili.

I grandi scommettitori si fidano dell’istinto oltre che delle statistiche. Le puntate più redditizie sono folli intuizioni. Bisogna osare e non aver paura di scegliere gli sfavoriti: il brivido sta nell’adrenalina di una scommessa impensabile che vince contro i pronostici.

Domande frequenti sulle scommesse ippiche

Quali sono le scommesse ippiche più popolari in Italia?

Le più diffuse sono Quinté+, Quarté+, Tris e Accoppiata. Offrono la possibilità di puntare sui primi cavalli classificati, in ordine o meno, con montepremi interessanti.

Come si calcolano gli handicap nelle corse dei cavalli?

Gli handicapper valutano diversi fattori come esperienza del fantino, tipo di corsa, risultati precedenti e età del cavallo. Inoltre considerano il peso regolamentato dei fantini.

Quali sono i principali fattori da studiare prima di una scommessa ippica?

È importante analizzare il tracciato, le condizioni meteo, le caratteristiche di cavallo e fantino, il loro affiatamento e i risultati ottenuti insieme.

Cosa offrono i bookmaker online oltre alle corse reali?

Molti propongono corse ippiche virtuali, simulate tramite software, per permettere di scommettere anche quando non ci sono eventi live.

Quali consigli si possono dare a un principiante di scommesse sui cavalli?

Meglio puntare poco all’inizio, evitare le scommesse combinate complesse e guardare le corse per acquisire esperienza. L’istinto a volte può suggerire scommesse redditizie su outsider.