Spesso quando perdiamo una scommessa ci appelliamo alla sfortuna (molto meno alla fortuna quando vinciamo), ma dietro ad una giocata sbagliata ci sono sempre scelte sbagliate, e la dea bendata incide molto poco. In questo articolo introduciamo i concetti di Varianza e Covarianza. La sfortuna non esiste nelle Scommesse Online: concetto di varianza e covarianza.

La sfortuna non esiste nelle scommesse sportive

Un altro errore che spesso si commette è auto convincersi che si è il centro di una spirale astrale di sfortuna, piangersi addosso. Niente di più sbagliato.

Partiamo subito col dire che la fortuna non esiste, se pensiate che esista chiudete il libro e gettatelo via, vorrà dire che quello che c’è scritto qui dentro non fa per voi, continuate pure a far circolare nella vostra mente le parole di millantatori, sedicenti maghi e sciamani.

Se per fortuna, come spero, siete per un approccio scientifico allora vi cito quello che mi piace spesso dire: “esiste il concetto di varianza e di covarianza”.

Cosa significano Varianza e Covarianza?

Ve lo spiego come sempre con un esempio molto semplice, prendiamo la nostra bella moneta non truccata e lanciamola in aria, come saprete la probabilità che avvenga l’esito testa è il 50%.

Può però capitare che lanciandola 8 volte, esca per 8 volte di seguito croce, i meno svegli diranno “tecnicamente dovrebbe uscire una volta testa e una croce”, si questo è vero ma si bilancia nel lungo periodo quel 50%, infatti lanciandola un numero importante e significativo di volte, come può essere 40 milioni di lanci (sempre se la moneta non è rovinata e non truccata) avremo che sicuramente la probabilità tenderà asintoticamente a quel fatidico 50%, non sto dicendo che sarà esattamente il 50% questo no, ma magari sarà qualcosa come 50.000000000000000001% e di sicuro non sarà 55% o di certo 3%.

Però può capitare che per serie di eventi contenuti come possono essere anche 100 eventi, la varianza si metta di traverso con noi.

Quindi tornando all’esempio della moneta, 8 segni a sfavore corrispondono a una probabilità di ½^8 ovvero lo 0.0039% una possibilità molto bassa ma non una possibilità nulla, è una probabilità che esiste e che si può manifestare e si manifesta circa 4 volte su mille e una di quelle 4 volte può essere proprio questa.

Svolgo questa professione dal 2012 e una volta ho subito una losing streak negativa di 26 eventi a sfavore in matchups attorno al 50%.

Era colpa di un allineamento astrale sfavorevole? Giove si era allineato con Saturno? No, semplicemente la varianza mi aveva fatto scontare una serie di risultati positivi di qualche tempo prima.

