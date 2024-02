Vediamo finalmente come si calcola questo benedetto aggio che più volte abbiamo citato e che finalmente è arrivo il momento di scoprire, oltre all’allibramento (o lavagna). Scommesse Online: L’allibramento e il calcolo dell’aggio.

Calcolare l’aggio nelle scommesse

L’aggio rappresenta il trattenuto del bookmaker, una sorta di commissione che prende al momento che piazzate la scommessa e che, in parte, ne giustifica l’operato (nel fornirvi le quote e farvi da banco) e in parte gli garantisce un flusso di entrata costante non soggetto ad alcun rischio.

Nel mercato esito finale (prendo questo per portarvi l’esempio, ma ovviamente ciò accade anche per tutti gli altri mercati), come abbiamo già visto esso ha tre opzioni [1; X; 2], quindi è un mercato che avrà tre quote.

La partite in esame è Barcellona v Manchester United, quarto di finale di Champions League dell’edizione del 2019 e le quote che il bookmaker fittizio vi offre sono:

1 @1.75; X @3.50; 2 @4.60 a dire il vero già al primo colpo d’occhio il bookmaker non è che vi stia offrendo un’offerta così allettante.

Se calcoliamo la probabilità in percentuale di tutti e tre gli eventi e li sommiamo notiamo che questo valore supererà 100.

(100/1.75) + (100/3.50) + (100/4.60) equivale a 57,1 + 28,5 + 21,7 = 107,3 %.

Allibramento, o lavagna

La lavagna sarà sempre superiore a 100. La quantità che eccede rispetto a 100 è il margine teorico trattenuto dal bookmaker (in questo caso il 7,3, un numero decisamente alto, ma d’altro canto lo si vedeva già al primo impatto).

Questo rende le scommesse un’attività di base perdente, in cui il banco parte già con un certo edge su di voi. Va detto, in tutta onestà, che negli ultimi anni molti bookmakers stanno abbassando sempre più queste lavagne, nella speranza di rendersi appetibili per il mercato.

Ora che abbiamo tutti gli aspetti tecnici che ci servono, possiamo finalmente terminare questo capitolo che è stato davvero molto pieno di argomenti e andare avanti passando al successivo.