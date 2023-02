Poker Live Gravagna vince a Malta. The show must go on. La tremenda notizia della morte di Vito “Invernomuto” Planeta mette in secondo piano le imprese pokeristiche Live. In questi giorni continua infatti EPT Parigi, mentre a Malta Fausto Gravagna vince il Peoples Poker Tour (foto People’s Poker Tour / Gioconews).

Poker Live Gravagna vince a Malta

Iniziamo da Malta dove si è conclusa la 34° edizione del People’s Poker Tour. Il torneo è stato vinto da Fausto Gravagna che ha portato a casa la prima moneta da €75.000 dopo aver battuto Lawrence Bonnici all’head up finale. Per il runner up ci sono €44.000 di premio. Il final day riprendeva con 23 players left la domenica, tra loro anche due nomi importanti, Davide Suriano ed Eros Nastasi che però non arrivano al tavolo finale.

FINAL TABLE

1 Fausto Gravagna 75.000 €

2 Lawrence Bonnici 44.000

3 Alex Mastrogiovanni 33.000 €

4 Gabriele Sava 16.000 €

5 Carmine Masciale 12.000 €

6 Mirko Mostaccio 9.000 €

7 Angelo Censabella 7.100 €

8 Giovanni Nava 5.540 €

Il prossimo mese il Portomaso Casino di Malta sarà la cornice anche del torneo live di Planet Poker, e PIW sarà presente con blog live, video, interviste, foto ed aggiornamenti.

Italiani eliminati dal Main Event France Poker Series

Passiamo a Parigi dove si sta giocando il €1.100 Main Event France Poker Series che fa parte degli eventi di EPT Parigi. Il day 3 non parla italiano con 4 azzurri tutti eliminati, in un torneo che ha visto 2.071 entries, numeri da record che certificano ancora una volta la voglia di poker live. Si gioca per una prima moneta da 287K. Ecco il payout a 7 left.

PAYOUT

1 €287,830

2 €179,950

3 €128,530

4 €98,870

5 €76,050

6 €58,490

7 €44,990

Sono infatti 7 i giocatori ancora in corsa che si ritroveranno per il final day di lunedì. Al comando del chipcount il giocatore di casa, Jean-Luc Labryga.

CHIPCOUNT

1 Jean-Luc Labryga 20,350,000

2 Oleksii Natoptanyi 9,725,000

3 Elias Fisz 9,225,000

4 Roger Taieb 8,100,000

5 Christopher Dowling 7,300,000

6 Thibault Reverdito 4,625,000

7 Alan Goasdoue 3,350,000

Ecco i piazzamenti degli italiani:

AZZURRI ITM

27 Mario Re €8.030

47 Gianluca Speranza €5.270

49 Matteo Mariani €5.270

59 Tonino Cardia €5.270

EPT Parigi 2023: 4 italiani passano al High Roller

Al EPT Parigi è iniziato anche il €2.200 High Roller France Poker Series con 4 italiani che passano il taglio tra i 910 entries che hanno messo insieme un montepremi complessivo di €1,747,200. In 135 giocatori andranno a premi, per un ITM minimo da €3.350 e una prima moneta da €305.300.

Al termine della prima giornata abbiamo 134 players left e fra loro 4 azzurri tutti a premio. Il migliore dei nostri è Iacopo Brandi con 310K, seguito da Francesco Delfoco (285.000). Poco più indietro Nicola D’Anselmo (217.000) e Claudio Di Giacomo (208.000). Si riparte oggi col finale del livello 17: 3.000-6.000 big blind ante 6.000. Al comando del chipcount domina Manuel Labous con 1,106,000 chips; staccassimo anche Luis Machado al 2° posto con 702K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Manuel Labous 1,106,000

2 Luis Machado 702,000

3 Julien Rouxel 573,000

4 Alexandru Papazian 569,000

5 Daewoong Song 563,000

6 Toivo Rinne 506,000

7 Quentin Roussey 469,000

8 Darko Svesko 468,000

9 Jon Kyte 451,000

10 Silviu Baltateanu 424,000

EPT Parigi 2023: Tim Adams chiplerader al Super High Roller

Chiudiamo con lo spettacolare €50.000 Super High Roller che ha richiamato 47 professionisti + 11 re-entry. Al termine del day1 passano in 33 e al comando abbiamo Timothy Adams con 1.184.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Timothy Adams 1,184,000

2 Dimitar Danchev 1,112,000

3 Nikita Kuznetsov 1,017,000

4 Jules Dickerson 821,000

5 Alex Kulev 642,000

6 Conor Beresford 500,000

7 Sam Greenwood 489,000

8 Joao Vieira 473,000

9 Ben Heath 460,000

10 Nick Petrangelo 433,000