888Live Anniversary: a Madrid Antonio Dascenzo chiude 4°. Vince Abel Gongora

888Live Anniversary, a Madrid è andato in scena il torneo di poker live per i 20 anni d’anniversario di 888poker, ovvero il €1.100 Main Event 888Live 20th Anniversary. Ancora italiani protagonisti con Antonio Dascenzo al 4° posto.

888Live Anniversary: Antonio Dascenzo al 4° posto

Il €1.100 Main Event 888Live 20th Anniversary ha visto 374 giocatori iscritti per un prizepool da 349.241 euro diviso in 39 premi, con un ITM minimo di €2.100 e una prima moneta da €70.000 in palio a Madrid.

Antonio Dascenzo arriva molto bene al final day che lascia sul campo proprio i 39 giocatori già a premio. L’azzurro non si ferma approdando al final table. La sua corsa si arresta al 4° posto per €28,000 di premio, quando si trova di fronte il futuro campione, Abel Gongora, in un grande rush che colpisce anche l’italiano.

Dascenzo ha K-8 ma lo spagnolo con Q-J trova una scala al flop (10-9-8) chew non lascia scampo all’azzurro che esce così di scena.

A Madrid vince Abel Gongora

A tre players left Abel Gongora domina e continua a mietere vendetta. Questa volta tocca a Paulo Castelo arrendersi sul gradino basso del podio, nonostante partisse avanti con K-Q contro Q-10 di Gongora che però anche questa volta floppa una comoda scala (K-J-9) e inizia il testa a testa finale “leggermente” in vantaggio con 27 milioni in chips con i 2.1 milioni del connazionale Bernat Carreras che non riesce nell’impresa e si ferma come runner up.

FINAL TABLE 888LIVE MADRID

1st Abel Gongora Spain € 70,000

2nd Bernat Carreras Spain € 50,000

3rd Paulo Castelo Portugal € 36,000

4th Antonio Dascenzo Italy € 28,000

5th Miguel Mora Spain € 22,000

6th Jose Puente Spain € 17,500

7th Palma Ferro Spain € 13,400

8th Bienvenido Sanchez Spain € 10,000

9th Sebastian Moreno Spain € 7,841