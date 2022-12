Il cantante Fedez e il campione di memoria Andrea Muzii allontanati da un casinò di Las Vegas

Il rapper e giudice di XFactor Fedez è stato allontanato da un casinò di Las Vegas, la città del gioco d’azzardo. Il cantante era nella città del gioco in compagnia del giocatore di poker, Dario Sammartino e del campione del mondo di memoria, Andrea Muzii. Ma cosa erano andati a fare a Las Vegas?

Il viaggio a Las Vegas era stato annunciato da Fedez

La scorsa settimana durante un podcast rilasciato su “Mucchio Selvaggio“, il marito di Chiara Ferragni, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, aveva dichiarato che entro pochi giorni sarebbe partito per Las Vegas, in compagnia di Andrea Muzii e Dario Sammartino, ma senza rivelare nulla sulle reali intenzioni di questo viaggio.

Ora è chiaro che il suo scopo era quello di verificare in quanto tempo gli ispettori del casinò si fossero accorti delle straordinarie capacità di memoria di Muzii, e in quanto tempo entrambi sarebbero stati allontanati dagli ispettori del casinò.

Dal racconto fatto da Andrea, sia lui che Fedez sono stati allontanati dal casinò dopo che il campione del mondo di memoria aveva appena realizzato una vincita di oltre 800 dollari.

In rete è subito circolato questo video

E’ stato lo stesso Muzii a pubblicare sui social un video che è subito diventato virale, dove spiega perchè i due sono stati allontanati dal casinò dopo aver vinto un piatto da 800 dollari.

Fedez in volo verso l’Italia, ha scritto sul suo profilo social che una volta atterrato in Italia, spiegherà perchè hanno deciso di fare questo prova e posterà nuovi filmati.