Daniel Negreanu bilancio 2022. La stagione pokeristica volge al termine, come l’anno solare, e il 2022 ha portato a Kid Poker un profitto di $1.600.000.

Daniel Negreanu bilancio 2022: +$1.625.545

Su Twitter Daniel Negreanu ha svelato il resoconto del suo 2022 di tornei di poker live, svelando un profitto di $1.625.545. Il canadese precisa: “Questi numeri sono rigorosamente risultati e non includono swap (scambi), vendite di quote ai fan, tasse e spese”.

2022 in the books:

Events 107

Cashes 23

Cash % 21.5

Avg Buy in $30,136

Buy in: $3,224,564

Cash: $4,875,609

Profit $1,625,545

La svolta al Super High Roller Bowl

La vera svolta stagionale è arrivata grazie al Super High Roller Bowl da 300mila dollari di buy in che ha visto Kid Poker trionfare per una prima moneta da 3,3 milioni di dollari. Sono andate male invece le WSOP, con diversi piazzamenti ITM ma nessun vero acuto importante.

In tutto Negreanu è andato a premio nel 21.5% dei tornei giocati, con un ABI di 30mila dollari anche se senza quel colpaccio al High Roller la stagione del canadese sarebbe stata ben diversa, con un pesante passivo.

Dalla stagione 2013 in dieci anni di tornei live Negreanu ha incassato più di $13 milioni di dollari, vale a dire più di un milione di dollari all’anno (considerando che nel 2020 non si è giocato per Covid), con il 2013 e il 2014 anni eccezionali. Positivo anche il 2015 prima di due stagioni negative a cavallo tra 2016 e 2017. Dal 2018 sempre positivo.

I risultati dal 2013:

2013 +$1,963,500

2014 +$7,100,164

2015 +$952,920

2016 -$1,246,693

2017 -$86,140

2018 +$1,412,053

2019 +$831,891

2020 Covid

2021 +$584,023

2022 +$1,625,545

Total: +$13,137,263

Avg: +$1,459,695