Poker Live Programma gennaio 2023. Dove si gioca ad inizio anno? Vediamo gli eventi più interessanti per il poker live nella prima settimana del nuovo anno, in Italia ma non solo.

Poker Live Programma gennaio 2023: Italian Poker Open torna a San Marino

Il primo torneo ad aprire il 2023 non si gioca proprio in Italia, ma a San Marino dove torna a fare tappa IPO, circuito ormai storico nel bel paese, attivo ormai dal 2011. Il programma si sviluppa dal 3 al 10 gennaio, con attesa per il Main Event da €550 di buy-in con 1 milione di euro garantiti come prizepool. Ci saranno ben 7 day1.

Poker Live Programma gennaio 2023: WSOP Circuito ancora a Rozvadov

E’ un ritorno anche quello delle World Series of Poker in Repubblica Ceca, nell’ormai consueta cornice del King’s Casino che richiama anche molti giocatori italiani ad Rozvadov dove tornano le WSOP Circuit dal 4 al 24 gennaio. Ci saranno in palio ben 12 anelli, il più pregiato dei quali è quello che andrà al vincitore del Main Event da €1.700 di buy-in (al via dal 20 gennaio), e anche qui abbiamo 1 milione di euro garantiti nel montepremi.

Ovviamente si gioca anche a Las Vegas

Se vi trovate dall’altra parte dell’Oceano, zona Nevada, ovviamente nella capitale del gioco mondiale non potevano mancare diversi tornei organizzati dai vari Casino, il più noto dei quali è il DeepStack Extravaganza dal Venetian Casinò dove in realtà la serie di eventi è già inziata dal 1 dicembre e continuerà fino al 8 gennaio, con anche il Main Event da $1.600 che garantisce mezzo milione di dollari in palio.