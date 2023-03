Phil Hellmuth vende casa. Se cercate un accomodamento in Nevada, zona Las Vegas, forse abbiamo l’immobile che fa per voi, al modico prezzo di $525.000. Si tratta della villa a Sin City che Poker Brad ha deciso di vendere.

Phil Hellmuth vende casa: $525.000 per la villa a Las Vegas di Poker Brat

Las Vegas è la mecca dei giocatori di poker e i più importanti tra loro hanno casa in quelle zone, anche per comodità, specialmente nei periodi di WSOP con tanti tornei a ripetizione e un azione frenetica. Ovviamente Phil Hellmuth non può non fare parte di questa lista, anche se adesso ha deciso di vendere la sua casa a Sin City, e lo annuncia con un tweet: “Ho comprato questa casa nella gated community del Las Vegas Country Club (ottima posizione). Non ho mai vissuto lì, ma ci sarei rimasto durante le World Series of poker e per altri viaggi di lunga durata sempre a Vegas. Ho deciso di venderla per 525.000 dollari e se siete interessati contattate Karina!”.

La casa in stile vintage situata nel cuore di Las Vegas ha ovviamente la piscina, ma è anche situata nei pressi del Las Vegas Country Club, col cancello che addirittura si affaccia sul secondo green. Strana la decisione di un “President” delle World Series of Poker e si altri tornei a Sin City come Hellmuth, di vendere la sua casa in questa base operativa, anche se si sa che Poker Brat ha a disposizione un mega camper funzionale, con tutte le comodità, che gli permette di spostarsi agilmente e di trovarsi vicino ai casino che gli interessano.

Approposito di Karina

Nel tweet della vendita, Hellmuth fa riferimento a chiamare Karina. Parliamo di Karina Jett che sembra essere diventata una grande immobiliarista, anche se la ricordiamo bene per un passato da poker player professionista, sposata col noto Chip Jett, che ai tempi fu anche pro di Full Tilt Poker. Karina in carriera ha un 2° posto al Ladies Event del 2011, torneo in cui ha raggiunto il tavolo finale per ben 3 volte.

Dire passato da poker player non è del tutto esatto visto che Karina continua a giocare nei tornei live; nel 2023 l’abbiamo vista a premio in un piccolo evento del South Point Recurring Tournaments e Las Vegas, e ITM anche al Women’s Event del PokerStars Caribbean Adventure a Nassau. L’anno prima si contano 18 ITM in giro per il mondo (soprattutto negli USA), ma nessun colpo degno di nota, anche se la Jett è arrivata a superare i $500.000 vinti in carriera in tornei live.

Diciamo che la pubblicità non gli manca per vendere questa casa, visto che ogni volta che c’è una notizia su Phil Hellmuth, questa fa il giro del mondo, anche quando non riguarda strettamente il poker giocato. Insomma, se siete interessati chiamate Karina.