Dreamers Docufilm. Diciamocelo, tutti gli appassionati di poker attendono il seguito di The Rounders, pellicola storica di cui puntualmente si parla, ma alla fine non si muove mai nulla e in pochi credono che realmente Matt Demon ed Edward Norton torneranno al lavoro su questo film. La produzione sul poker però non si ferma.

Dreamers Docufilm in uscita il 14 aprile

Il 14 aprile è in uscita Dreamers, un docu-film di Above The Felt girato durante il WPT World Championship al Wynn Las Vegas, e che parla della vita del poker pro moderno, pur non mancando anche mostri sacri e veterani, come Chris Moneymaker che si può dire che il gioco lo ha lanciato nel mondo con la sua impresa al main event WSOP da qualificato online.

Ci sono altri nomi importanti come: Darren Elias, Matt Berkey, Jamie Kerstetter, Landon Tice, Ethan Yau e Jaman Burton. Tom Wheaton, fondatore di Above The Felt e direttore di Dreamers, ha detto: “È un film sul viaggio di un gruppo di giocatori di poker che giocano un grande torneo e tutto ciò che ne fa parte, inclusi gli alti e bassi emotivi e la preparazione.

Teaser di Dreamers