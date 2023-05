ISOP 2023. I campionati di poker italiani (Italian Series of Poker) tornano al Perla Casino di Nova Gorica dal 18 al 29 maggio per una full immersion di poker live con 21 eventi e 21 braccialetti che incoroneranno i migliori giocatori in una kermesse pokeristica che è ormai un classico.

ISOP 2023: 21 eventi, 21 braccialetti per 21 campioni e tanto poker live al Perla

I campionati di poker italiani ISOP (Italian Series of Poker) tornano al Perla di Nova Gorica con 21 eventi in programma dal 18 al 29 maggio. Un Prize pool complessivo di €600.000 garantiti, e tanto poker live per tutte le tasche dal Perla Resort che come sempre fa da cornice alle ISOP che sono pronte ad una nuova edizione per quello che è ormai un format storico.

ISOP 2023: il calendario degli eventi

Il via il 18 maggio lo da l’evento #1, il Campionato Italiano Deep che è già sold-out per il day1A (e day1B). Si tratta di un torneo da €250 di buy-in con 4 flight iniziali, e che si concluderà col final TV table di lunedì 22 maggio, dove sono subito attesi tanti giocatori e bei premi, oltre al fatto che verrà vinto il primo braccialetto di questa manifestazione.

Ovviamente si giocano anche le varianti, e già da venerdì 19 si inizia con l’Omaha POY Championship da €300 di buy-in, anche questo già sold-out, come il Campionato Italiano Mixed NHL/PLO da €250 al via dal 21 maggio. Le occasioni però non mancheranno con così tanti eventi, anche per gli amanti della variante a 4 carte, e con la possibilità di giocare non solo il PLO, ma anche un evento di Crazy Pineapple da €150 al via il 24 maggio, oltre ovviamente alle varie tipologie di Texas Hold’em (6 max, 9 max, freezout, re-entry, turbo, win the button, short stack e chi più ne ha più ne metta).

I riflettori sono puntati ovviamente sul Main Event da €990 di buy-in, con Day1A e Day1B da venerdì 26 e che continuerà fino al final day di lunedì 29 maggio. Il giorno prima del Main Event parte un torneo interessante come l’Hercules, che a fronte di un buy-in molto basso (si inizia con €80 al day1A del giovedì, per salire a €100 del day1B e ai €120 del day1C) permette di giocare con una struttura divertente e per premi che ci aspettiamo interessanti visto che le iscrizioni continuano a fioccare con alcuni eventi, come già detto, che sono sold-out. Date quindi un occhio alla pagina dei tornei col calendario completo, e da cui potete anche prenotarvi e vedere quanti posti rimangono a dispozione.

