Poker Live 23 maggio 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sui principali tornei in giro per il mondo. Un altro successo di Jason Koon che rimonta e vince il Main Event delle Triton Series a Cipro, per $2.4 milioni di prima moneta. Massimo Schiralli campione Deep alle ISOP in corso al Perla di Nova Gorica.

Jason Koon trionfa a Cipro con una super rimonta

Si è concluso il $100.000 Main Event delle Triton Series a Cipro con la vittoria di un eccezionale Jason Koon, che questa volta deve mettere in campo il meglio per una rimonta vincente che gli vale una prima moneta da 2.451.082 dollari. Al final table a 9 giocatori era proprio Koon a partire dal fondo del chipcount, ma in poco tempo lo scenario cambia. Va al contrario invece Viacheslav Buldygin che partiva 2° nel count ma è il primo ad uscire, eliminato proprio da Koon che continua a risalire.

Poco dopo tocca a Stephen Chidwick che con J-9 non trova fortuna contro A-7 di Steve O’Dwyer. Proprio contro O’Dwyer è Koon a trovare il Coin Flip vincente che cambia la storia del torneo. Koon con A-K raddoppia contro il 6-6 di O’Dwyer. Arrivano poi le uscite di Mike Watson al 7° posto e di Sean Winter, eliminato in 6° piazza da Koon.

Koon è infermabile e con 10-10 elimina anche Dan Smith con A-Q in un altro coin Flip importante che sancisce l’eliminazione di Smith al 5° posto. Ai piedi del podio Henrik Hecklen esce con Q-Q, contro A-Q, ancora una volta di un Koon anche fortunato a trovare l’Asso vincente sul board.

Terza piazza per Steve O’Dwyer e si arriva al testa a testa finale dove Koon è in vantaggio su Sam Greenwood. Il canadese prova a rimontare, ma deve arrendersi quando con A-K trova il call di Koon con Q-10 e una Q al Flop da il titolo, e la prima moneta da $2.4 milioni mentre per il runner up Greenwood c’è un premio da $1.923.918. Per Koon si tratta del 7° trionfo ad un evento Triton Series.

FINAL TABLE MAIN EVENT TRITON SERIES CIPRO

1 – Jason Koon, Stati Uniti – $ 2.451.082

2 – Sam Greenwood, Canada – $ 1.923.918

3 – Steve O’Dwyer, Stati Uniti – $ 1.171.000

4 – Henrik Hecklen, Danimarca – $ 946.000

5 – Dan Smith, Stati Uniti – $ 762.000

6 – Sean Winter, Stati Uniti – $ 595.000

7 – Mike Watson, Canada – $ 469.500

8 – Stephen Chidwick, Regno Unito – $ 358.500

9 – Viacheslav Buldygin, Russia – $ 263.000

Poker Live 23 maggio 2023: Massimo Schiralli campione Deep alle ISOP

Inizia a scaldarsi l’ambiente del Perla Casino di Nova Gorica dove si stanno giocando i Campionati Italiani ISOP e il €400 Deep è stato il primo evento importante. La giornata finale riprendeva con 21 players left e il migliore è risultato essere Massimo Schiralli che incassa la prima moneta da 24.000 euro, oltre a vincere anche il ticket per il €990 Main Event Campionati Italiani del prossimo weekend.

Si ferma al 2° posto Thomas Tomasini che aveva iniziato la giornata come chipleader. Completa il podio Paolo Fantini. A tutti gli 8 giocatori del Final TV Table va il ticket per il Main Event.

FINAL TABLE ISOP DEEP

1° Schiralli Massimo €24.000 + ticket Main Campionati Italiani €990

2° Tomasini Thomas €13.500 + ticket Main Campionati Italiani €990

3° Fantini Paolo €10.000 + ticket Main Campionati Italiani €990

4° Lusente Gianfranco €7.321 + ticket Main Campionati Italiani €990

5° Chechhin Alessandro €5.500 + ticket Main Campionati Italiani €990

6° Nocerino Alessandro €4.200 + ticket Main Campionati Italiani €990

7° Cannistra Dario €3.300 + ticket Main Campionati Italiani €990

8° Giannantoni Daniele €2.500 + ticket Main Campionati Italiani €990