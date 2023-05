ISOP 2023 vince Fedele Albano. Al Perla di Nova Gorica vanno in archivio i Campionati Italiani ISOP 2023 con la vittoria del braccialetto più ambito, quello del Main Event, che va ad un outsider, Fedele Albano, che supera un final table davvero di livello. Intanto allo Sharkbay al King’s grande rimonta di Spartaco Vincenzi che chiude 3°.

ISOP 2023 vince Fedele Albano: final table di lusso

Al Perla di Nova Gorica si chiudono i giochi anche del €990 Main Event Campionati Italiani ISOP che riprendeva con un final TV table davvero spettacolare, guidato da Salvatore Saracino, chipleader che poi chiuderà come runner up, arrendendosi all’head up finale contro Fedele Albano che porta a casa €45.000 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024 mentre per il 2° classificato ci sono 30K di premio + il ticket.

Dicevamo tavolo finale di alto livello visto che c’erano tanti nomi interessanti. Dopo l’uscita quasi immediata di Fabrizio Iannini con Q-Q contro A-Q di Marcello Miniucchi, tocca proprio a Cavendramin uscire con Q-Q, dominato dal K-K di Attilio Gatta.

E’ Gatta a prendersi anche lo scalpo eccellente di Alessio Isaia che esce in 6° posizione quando con 9-9 manda i resti e si trova contro gli A-A di Gatta. Cooler anche per Giancarlo “Lingottino” Imperati che con Q-Q trova il K-K di Saracino ed esce al 5° posto. L’ultimo big a mollare è Enrico Mosca che chiude la sua corsa al 4° posto quando con A-3 ci prova ma trova il 7-7 di Saracino.

ISOP 2023 vince Fedele Albano: risultati finali e payout

FINAL TABLE MAIN EVENT ISOP 2023

1° Fedele Albano €45.000 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

2° Saracino Salvatore €30.000 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

3° Gatta Attilio €20.000 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

4° Mosca Enrico €16.200 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

5° Imperati Giancarlo €12.400 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

6° Isaia Alessio €9.500 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

7° Miniucchi Marcello €7.600 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

8° Iannini Fabrizio €6.200 + ticket Main €990 Campionati Italiani 2024

Sharkbay: Spartaco Vincenzi rimonta ma la vittoria va a Dimitrios Anastasakis

Al King’s Casinò di Rozvadov va invece in archivio il €290 Main Event Sharkbay che riprendeva nella giornata di ieri con 23 player left, e tra loro 4 italiani già ampiamente a premio. Il primo ad uscire al 21° posto è Andrea Capuano che incassa €2.530 di premio.

Niente da fare anche per Marco Di Persio che esce subito dopo al 20° posto per €2.980. Due azzurri arrivano al final table ma il primo eliminato è proprio l’italiano Adriano Bianco che chiude 9° per €5.800. L’ultimo a mollare è Spartaco Vincenzi che mette a segno una grande rimonta chiudendo al 3° posto per 42.050 euro di premio (compreso ticket per Main Event WSOPE 2023).

La vittoria va al greco Dimitrios Anastasakis che porta a casa €89.150 di prima moneta dopo aver superato il tedesco Ralf Westphal che si accontenta di €55.150, ad un torneo che ha contato in tutto 2.064 entries.

FINAL TABLE MAIN EVENT SHARKBAY

1- Dimitrios Anastasakis €89.150

2- Ralf Westphal €55.150

3- Spartaco Vincenzi €42.050

4- Andrian Stanislaw Siwicki €33.650

5- LikeRoman €28.600

6- MAWL €24.300

7- Mephisto €10.700

8- Zakaria €7.550

9- Adriano Bianco €5.800