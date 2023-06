Maria Romano Notte degli Assi Perla. A Nova Gorica si è concluso il Main Event della Notte degli Assi con €300.000 garantiti e una prima moneta da €75.000 che finisce nelle tasche della player pugliese Maria Romano (in foto by Pokermaps).

Maria Romano Notte degli Assi Perla: il tavolo finale7

Va in archivio la Notte degli Assi giocata al Casino Perla di Nova Gorica in questi giorni; un torneo che garantiva un montepremi di €300.000. Il final day riprendeva con ancora 19 giocatori in corsa e dopo le prime eliminazioni si arriva al tavolo finale dove non riesce ad approdare il chipleader, Nicolò Calabria, eliminato nelle prime fasi del torneo. Questa è la composizione del final table:

Seat 1 – Ennio Bazzucchi – 2.040.000

Seat 2 – Maria Romano – 5.650.000

Seat 3 – Federico Petruzzelli – 1.980.000

Seat 4 – Almir Canic – 2.715.000

Seat 5 – Italo Modena – 1.820.000

Seat 6 – Domenico Condò – 10.000.000

Seat 7 – Silvio Domenico Baudino – 8.455.000

Seat 8 – Ionut Sabinus Josanu – 2.640.000

Maria Romano Notte degli Assi Perla: poker vincente

Italo Modena è uno dei giocatori più noti al tavolo finale, ma è il primo eliminato alla primissima mano del final table quando con Q-Q si scontra con A-A di Condò. Poco dopo tocca a Ionut Josanu e al altro big del tavolo finale, Federico Petruzzelli.

Condò protagonista anche nelle successive eliminazioni con Domenico Baudino 5° ed Ennio Bazzucchi in 4° posizione mentre per Almir Canic arriva il gradino basso del podio che vale €26.000 di premio.

Si arriva al testa a testa finale tra Domenico Condò e Maria Romano, e proprio la Romano sembra spacciata in una mano determinante in cui si ritrova all-in pre-flop con 6-6 contro 10-10 di Condò, ma al Flop arrivano 6-6-5 che danno il poker vincente alla Romano che poco dopo torna all-in con A-Q contro A-9 di Condò, e questa volta il vantaggio regge regalando il titolo e la prima moneta da €75.000 a Maria mentre per il runner up ci sono €40.000 di premio.

Risultati Final Table Notte degli Assi

Ecco i risultati e il payout della Notte degli Assi vinta da Maria Romano che si era pure qualificata con un satellite online, dando ancora più valore alla sua impresa.

PAYOUT FINAL TABLE NOTTE DEGLI ASSI

1 Maria Romano 75.000€

2 Domenico Condò 40.000€

3 Almir Canic 26.000€

4 Ennio Bazzucchi 20.000€

5 Domenico Baudino 15.000€

6 Federico Petruzzelli 12.000€

7 Ionut Sabinus Josanu 9.000€

8 Italo Modena 7.000€