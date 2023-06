PokerStars Summer Festival Malta 2023 al via in questi giorni della piccola isola in mezzo al Mediterraneo, e abbiamo già un primo vincitore, si tratta di Andrea Radicchi (in foto by Manuel Kovsca) che batte Fabio Peluso al High Roller. Ora spazio al Main Event e agli altri tornei in programma, vediamo il calendario completo.

PokerStars Summer Festival Malta 2023: Andrea Radicchi vince l’High Roller

Non tutti sono a Las Vegas in questo periodo di World Series of Poker con anche molti italiani. Chi non è partito per gli States ha trovato nell’isola di Malta un ottima alternativa col PokerStars Summer Festival Malta che ha già mandato in archivio il primo evento della kermesse, il €2.200 High Roller che ha subito richiamato 155 giocatori per un montepremi totale di €297.600.

La vittoria è andata ad Andrea Radicchi, da tempo di stanza proprio a Malta per poter giocare, con ottimo profitto, i principali eventi online sulle poker room dot com. Radicchi si è trovato all’heads up finale contro un altro peso massimo del poker italiano, Fabio Peluso, che aveva chiuso chipleader la prima giornata, ma che si arrende al testa a testa conclusivo, incassando €42.510 di premio mentre per Radicchi c’è una prima moneta €68.630.

FINALE HIGH ROLLER

1 – Andrea Radicchi, Italia, € 68.630

2 – Fabio Peluso, Italia, € 42.510

3 – David Farkas, Ungheria, € 30.080

4 – Igor Pihela, Estonia, € 23.460

5 – Nohad Teliani, Canada, € 18.390

6 – Andres Karlsen, Norvegia, € 14.140

7 – Matthias Tikerpe, Estonia, € 11.500

8 – Raoul Van Wersch, Paesi Bassi, 9.580 euro

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

PokerStars Summer Festival Malta 2023: il programma della kermesse

Vediamo gli altri tornei in programma a Malta per la Pokerstars Summer Festival.

Main Event (28 giugno – 2 luglio) Buy-in €1.100

Cup (30 giugno – 2 luglio) Buy-in €330

Live on Stars (30 giugno – 1 luglio) Buy-in €550

Super High Roller (1 Luglio) Buy-in €5.300