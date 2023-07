Simone Andrian Main Event Summer Festival Malta 2023. Ancora Simone Andrian (in foto by Manuel Kovska) che vince un torneo importante nell’isola maltese e porta a casa un altro titolo dopo il braccialetto WSOPE e il recente successo al Wpt Prime.

Simone Andrian Main Event Summer Festival Malta 2023: ancora un successo per Andrian

Simone Andrian non è a Las Vegas, ma ha comunque trovato il modo di completare a suo modo un triple crown. Dopo il braccialetto alle WSOPE e a nemmeno un mese di distanza dal successo al Wpt Prime a Sanremo, Andrian mette in fila 916 entries incassando la prima moneta da €153.610 che gli permette di superare i 700 mila dollari vinti in carriera.

L’azzurro ha superato il norvegese Tommy Nguyen all’head up finale, poi c’è il polacco Marcin Lesniewski a completare il podio. Gli altri due italiani al tavolo finale sono stati Eros Nastasi e Marco Regonaschi che però sono stati i primi eliminati, rispettivamente al 8° e al 9° posto.

Simone Andrian Main Event Summer Festival Malta 2023: risultati final table

FINAL TABLE MAIN EVENT SUMMER FESTIVAL MALTA

1° – Simone Andrian, Italia, € 153.610

2° – Tommy Nguyen, Norvegia, € 95.850

3° – Marcin Lesniewski, Polonia, € 68.470

4° – David Docherty, Regno Unito, € 52.660

5° – Fotios Ntamaris, Grecia, € 40.510

6 – Biger Larsen, Norvegia, € 31.160

7 – Antoine Talvard, Francia, 23.970 euro

8 – Eros Nastasi, Italia, € 18.440

9 – Marco Regonaschi, Italia, 14.180 euro