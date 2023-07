Italiani al Venetian DeepStack Championship 2023. Non solo WSOP, mentre si stanno giocano le World Series of Poker, a Las Vegas vanno in scena anche i tornei del casino Venetian dove gli italiani hanno messo a segno bei colpi, tra cui la vittoria di Alessio Sabatini (in foto by Venetian). E’ iniziato anche il France Poker Festival sotto ol segno di Marco Di Persio a difendere i colori azzurri.

Italiani al Venetian DeepStack Championship 2023: Sabatini vince l’Ultimate Bounty

Come ogni anno in questo periodo il Venetian, sulla strip di Las Vegas, approfitta del richiamo incredibile delle World Series of Poker, per programmare il suo Venetian DeepStack Championship, con tanti eventi ogni giorno. In uno di questi, l’Event #48 $1,100 NLH Ultimate Bounty $150,000 garantiti la spunta l’italiano Alessio Sabatini che porta a casa una prima moneta da $48.634 più $10.200 in taglie per un premio totale da 58.834 dollari che lo fanno arrivare ai 500K vinti in carriera.

Il colpo più importante del player laziale rimangono i $356,000 vinti col 2° posto al DeepStack Championship Mspt Event da 1.600 dollari del 2019, battuto solo dalla cinese Linglin Zeng che incasso la prima moneta da quasi 400K. Per Sabatini altri piazzamenti a IPO di quest’anno e al IPS San Marino del 2022.

VENETIAN DEEPSTACK #48

1 Alessio Sabatini 48.654$ + bounties

2 Pedro Cavalieri + bounties

3 Christopher Dotson 29.522$ + bounties

4 Jack Duong 21.749$ + bounties

5 Weiyi Mo 16.245$ + bounties

6 Christian Marek 12.305$ + bounties

7 Donald Proctor 9.454$ + bounties

8 Ryan Wolfson 7.368$ + bounties

9 Tuu Ho 5.828$ + bounties

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Italiani al Venetian DeepStack Championship 2023: Lorenc Puka 4° al Ultimate Bounty

Dopo Sabatini ha fatto un bel colpo anche un suo buon amico, l’italo-albanese Lorenc Puka che al DeepStack Championship Event #28 $2,500 NLH Ultimate Bounty chiude al 4° posto per un premio da 41.648 dollari più le taglie conquistate. Puka nel 2018 aveva sfiorato il braccialetto WSOP chiudendo come runner up al $1.000 Super Turbo Bounty No Limit Hold’em che gli valse un premio da 122K.

VENETIAN DEEPSTACK #28

1. Spain Mario Arrocha $111,024

2. United States David McGowan $78,847

3. United States Jung Lim $56,858

4. Albania Lorenc Puka $41,648

5. France Corentin Ropert $30,995

6. Canada Geoff Hum $23,441

7. United States Brian Hastings $18,022

8. United States Uri Kadosh $14,088

9. United States William Smith $11,202

10. England Rehman Kassam $9,061

Si gioca anche al King’s Resort di Rozvadov

In questi giorni è iniziato anche il France Poker Festival che però si gioca al King’s Resort di Rozvadov con l’organizzazione di Euro Rounders e TexApoker. In questa location è quasi sempre presente un giocatore italiano, Marco Di Persio, che arriva a superare anche gli 800K in gettoni prima di chiudere la giornata con 560.000, valide comunque per il 3° posto nel chipcount.

Al day1A hanno partecipato in 115 giocatori, e in 16 hanno passato il taglio verso il day2, con il francese Quentin Morga Pecheur a guardare tutti dall’alto, chipleader con 751.000 gettoni.

CHIPCOUNT FRANCE POKER FESTIVAL

Quentin Morga Pecheur France 751000

Andrei Alexandru Sasu Romania 750000

Marco Di Persio Italy 560000

MAKTIM.S. Ukraine 443000

Mohamed Hassan Ahmed Belgium 442000

Mario Nobile Italy 415000

Manoe Betrix Switzerland 411000

Bogdan Ionut Roman Romania 383000

Jeremy Gustav Soudan France 351000

Farid Ancer France 308000

Vojtech Skarka Czech Republic 187000

Pietro Robbiani Switzerland 184000

Giorgi Khabazashvili Georgia 169000

Herbert Kern Germany 162000

Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 119000

Ladislav Kletecka Czech Republic 115000