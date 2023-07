Pazma vince il France Poker Festival 2023. Italia beffata al King’s Resort di Rozvadov dove si è concluso il Main Event del France Poker Festival 2023 vinto da Lukas Pazma che rimonta un grande svantaggio in heads up su Simone Piazzini (foto by King’s Resort).

Pazma vince il France Poker Festival 2023: i numeri del main event

Il main event del France Poker Festival 2023, torneo organizzato da Euro Rounders con TexApoker al King’s Resort di Rozvadov, ha richiamato 2.515 entries per un prize pool totale da 645.097 euro e una prima moneta da 100K tondi tondi a cui si aggiungono i ticket per il main event delle World Series of Poker Europe del prossimo autunno.

C’erano tre italiani al final day del torneo, ma 2 di loro non riescono a raggiungere il tavolo finale. Il primo a mollare è Marco Di Persio, regular di questi tornei, che però si ferma al 18° posto per €3.750 di premio. Poco dopo tocca a Michele Tocci che chiude al 10° posto e fa la bolla del tavolo finale, portando a casa un premio da 6.200 euro.

Pazma vince il France Poker Festival 2023: risultati finali

Con l’uscita di Rens Joris Arnout Jeroe Buijs al 3° posto per €49.150, inizia il testa a testa tra l’azzurro Simone Piazzini e lo slovacco Lukas “lakyluk17” Pazma con l’italiano nettamente in vantaggio, ma alcuni scoppi e colpi clamorosi permettono a Pazma di ribaltare la situazione, vincendo il torneo.

Ottima prova comunque per Simone Piazzini che chiude al 2° posto per €66.050 anche se il rammarico c’è visto che l’italiano iniziava il testa a testa contro lo slovacco con un vantaggio di 4 a 1 in chips.

FINALE MAIN EVENT FRANCE POKER SERIES

1 lakyluk17 Slovakia € 110.350

2 Simone Piazzini Italy € 66.050

3 Rens Joris Arnout Jeroe Buijs Netherlands € 49.150

4 Der Psychopath Germany € 38.450

5 Loopo Germany € 32.850

6 GOLUB Austria € 28.350

7 Maciej Tomasz Srutwa Poland € 13.800

8 Johannes Park Skak Korea, Republic of € 9.700

9 Etienne Zeggai France € 7.433

10 Michele Tocci Italy € 6.200