Marc Delimal FPS Cup 2023. Il primo torneo delle France Poker Series va in archivio con la vittoria di un giocatore di casa, Marc Delimal (foto by Manuel Kovska). 3 italiani in corsa al final day del High Roller e allo Stade Jean Bouin è iniziato anche il Main Event.

Marc Delimal FPS Cup 2023: vittoria francese

Finito il primo torneo di lancio delle France Poker Series, kermesse in collaborazione con Texapoker e Club Circus Paris, con in programma ben 25 eventi. Il primo torneo è andato in archivio con la vittoria di un giocatore di casa, si tratta di Marc Delimal che ha battuto un field enorme da 1.591 iscritti, al €330 FPS Cup per una prima moneta da 71.800 euro.

A completare il podio altri due francesi, Vincent Cosme al secondo posto per 44.668 euro di premio, e Gilles Bramli che si piazza sul gradino basso del podio per 31.859 euro. Non si segnalano particolari piazzamenti o rendimenti tra gli italiani.

Sposato, Calzoni e Guadagnino in corsa al High Roller

Italiani protagonisti al High Roller visto che tra i 17 players left al final day abbiamo 3 italiani. Al torneo da €2.200 di buy-in ci sono stati 201 iscritti, con 31 ITM per un premio minimo da €3.350.

Al termine della giornata abbiamo detto di 17 players left, e tra loro ci sono Gaspare Sposato, Matteo Calzoni e Claudio Guadagnino.

E’ iniziato il Main Event, subito bene Zarbo

Iniziato anche il €1.100 Main Event che al day1A ha visto 264 iscritti. In 55 sono passati al day2, con Clément Auger chipleader a 409.500 gettoni, su Olivier Armougnon staccato al secondo posto con 350K. Sono tutti giocatori francesi i primi 5 del chipcount.

Gli azzurri si affidano a Giuseppe Zarbo, che in realtà vive da anni in Francia, e che passa bene con 230.000 chips. Niente da fare per Enrico Camosci e per Andrea Montrone che potranno riprovarci al day1B (ci sarà anche un day 1C in versione turbo con livelli da 30 minuti).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Clément Auger France 409 000

2 Olivier Armougnon France 350 500

3 Samuel Fournier France 302 000

4 Jean-Paul Cao France 299 500

5 Maxime Foures France 287 000

6 Vahid Sadeghpourfard Suisse 276 000

7 Jeremy Palvini France 227 000

8 Azedine Bendjilali France 270 000

9 Kevin Naegelen France 264 500

10 Jeremias Mendoza Argentine 258 000