Poker Em Velden High Roller, vittoria per Daniel Lange con Luca Laschizza che chiude al 4° posto, migliore degli italiani. Delude un pò Nicola Angelini che però si rifà subito al Main Event, chiudendo al 3° posto del chipcount.

Poker Em Velden High Roller: Luca Laschizza miglior azzurro

Continua il Campionato Europeo di Velden, il Poker EM che ha visto andare in archivio anche il €5.400 High Roller che iniziava il final day con tre azzurri in corsa. Il torneo ha chiuso con 83 iscritti per €415.000 di montepremi diviso tra i migliori 13 giocatori, da un minimo di 11.200 euro, alla prima moneta da 108.350 euro.

Dicevamo di tre azzurri che riprendevano la corsa al final day, ma se per Giovanni di Benedetto e Nicola Angelini non c’è niente da fare, Luca Laschizza procede fino a 4 left, quando la sua corsa si interrompe bruscamente quando finisce ai resti con A-3, dominato dal A-K dell’avversario che non gli lascia scampo. Per Laschizza ci sono comunque 37.420 euro di premio.

Poker Em Velden High Roller: vince Daniel Lange

La vittoria va a Daniel Lange che in heads up ha la meglio su Hubert Osinski. Per il tedesco, campione del HR, c’è la prima moneta da 108.350 euro mentre al runner up polacco vanno €70.900. A completare il podio, per €50.920 di premio, c’è il giocatore di casa, l’austriaco Nino Ullmann.

PAYOUT FINAL TABLE HR

1 DANIEL LANGE 108.100€

2 HUBERT OSINSKI 70.900€

3 NINO ULLMANN 50.920€

4 LUCA LASCHIZZA 37.420€

5 KONSTANTIN HAMMERMULLER 28.700€

6 JENS LAKEMEIER 22.900€

7 O.G. PAGEKA 19.090€

8 GREGOR SVERKO 16.400€

9 DANIEL REZAEI 13.860€

Main Event: subito Nicola Angelini protagonista anche qui

E’ iniziato anche il €2.750 Main Event che ha visto 283 entries, già un record per questo torneo; un numero che potrebbe migliorare ancora visto che la registrazione tardiva rimane aperta fino ad inizio day2.

Subito due italiani protagonisti, ancora con Nicola Angelini che cerca di dimenticare le delusioni dell’High Roller, andando forte in questo day1 chiuso al 3° posto del chipcount. JustOneTime_ imbusta infatti 651.500 gettoni e non è l’unico italiano a passare il taglio visto che tra le fila azzurre al day2 ritroveremo anche “tarocco” che però è corto con 75K.

Il chipleader è JF con 777.500 gettoni, seguito da Andreas Fischer con 657.500. In tutto sono 127 i players left e tra loro spiccano alcuni nomi noti, già protagonisti al High Roller, per non parlare del fresco finalista del Main Event WSOP (4° per $3 milioni di premio), Jan Peter Jachtmann (190.000 chips), o del giocatore di casa Ivo Donev (180.000), player di lunga data che abbiamo visto vincere in passato alle WSOP e in Europa, senza dimenticare il forte player ceco Michal Mrakes (149.500).