Poker EM Main Event Day2, Nicola Angelini protagonista tra i 28° players left. Il player romagnolo riprenderà la corsa al Campionato Europeo di Velden in Austria dal 2° posto nel chipcount. Intanto sono iniziate le Triton Series a Londra con Sam Grafton subito protagonista. Si gioca anche a Rozvadov con Stefano Perin chipleader al day1B del CNP.

Poker EM Main Event Day2: Nicola Angelini al 2° posto

Il day2 del €2.750 Main Event del Campionato Europeo va in archivio lasciando in corsa 28 giocatori (sui 309 iscritti, un record per questo torneo), e tra loro uno dei principali protagonisti è Nicola Angelini che chiude al 2° posto del chipcount con 3.2 milioni, dietro al solo Manuel Fritz che domina dall’alto di 4.4 milioni in gettoni.

Mano fortunata per Angelini che cambia il suo torneo quando scoppia gli assi in una mano decisiva. E’ da poco scoppiata la bolla e su blind 8.000/16.000 con ante 16.000, Pascal Hartmann (con 1 milione di stack) apre da bottone ed Angelini (1.4 milioni) decide per una 3-bet con 5-2, chiamato da Hartman. Al Flop 2-2-4, continuation-bet di Angelini e call dell’avversario tedesco. Al Turn 6 e ancora puntata di Angelini chiamata da Hartman. Al River il 5 regala il full all’azzurro che mette i resti chiamati da Hartman che gira A-A e si accomoda alla cassa, eliminato al 41° posto per €5.870 di premio.

Continua invece la corsa di Angelini per un torneo che mette in palio una prima moneta da 154.500 euro. Ecco la top-10 del chipcount:

1 MANUEL FRITZ 4.400.000

2 NICOLA ANGELINI 3.290.000

3 SIMON LANGER 2.435.000

4 JAN STRAZISAR 2.065.000

5 SANDRO ZARRIELLO 1.880.000

6 JAN BENDIK 1.680.000

7 OLIVER WULF 1.360.000

8 KONSTANTIN HAMMERMULLER 1.295.000

9 EL VAPO 1.100.000

10 JF 995.000

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Triton Series al via a Londra

Le ricchissime Triton Series fanno tappa a Londra dove è iniziato l’evento #1 $25.000 NLH che ha richiamato ben 167 giocatori per un montepremi di 4 milioni di dollari. A premio andranno in 26, con una prima moneta da $897.000. Al termine della prima giornata siamo vicini allo scoppio della bolla con 33 player left.

A comandare il chipcount c’è una delle stelle di casa, Sam Grafton con 3.1 milioni, davanti al danese Henrik Hecklen, poi c’è Pablo Brito Silva a completare il podio. Ecco la top-10 del chipcount.

Citiamo velocemente anche il Circuito National de Poker, CNP, in corso a Rozvadov e con Stefano Perin protagonista al day1B dove chiude chipleader, unico sopra al milione in chips, in una giornata che ha visto 238 entries e solo 29 players left. Al day2 un altro italiano, Alfredo Siciliano, comunque più corto con 384.000 gettoni.