Poker EM Velden vince Nicola Angelini. Bella affermazione azzurra ai campionati europei che si sono conclusi in Austria, al Casino Velden, con la vittoria del player riminese al Main Event, una vittoria che vale la prima moneta da €154.000 per JustOneTime_.

Si è concluso il €2.750 Main Event del Poker EM Velden 2023, i campionato europei che hanno visto un record di 305 iscritti. Al tavolo finale Nicola Angelini (già protagonista al 6-Max e al High Roller nelle giornate precedenti) iniziava col 3° stake più importante sugli 8 player left che si erano già assicurati una moneta minima da €19.390.

I primi a mollare sono stati El Vapo e Stefano Zarriello, mentre Angelini vola in testa nel chipcount, eliminando al 6° posto il chipleader di giornata, Simon Langer. L’azzurro non si ferma e si prende in carico di eliminare anche Jan Bendik.

Poco dopo tocca a Manuel Fritz e con l’eliminazione di Adrian Strobel al 3° posto si da il via al testa a testa tra i due giocatori che avevano dominato il tavolo finale fino a quel punto, Angelini e Harald Heigl che inoltre partivano quasi alla pari, con Angelini a 14.7 milioni ed Heigl poco più avanti con 16.2 milioni.

La mano decisiva, su blinds 100k/200k, vede Heigl rilanciare a 500K, Angelini 3-bet a 2 milioni e l’avversario chiama. Al Flop K-7-K e i due finiscono ai resti, con l’azzurro che mostra 10-10 mentre il tedesco con A-6 a cuori ha un progretto di 4/5 a colore molto temibile. Al turn però un 10 da il full ad Angelini, con Heigl drawing dead e 2° per €103.360.

Poker EM Velden vince Nicola Angelini: payout final table

PAYOUT FINAL TABLE MAIN EVENT POKER EM 2023

1 NICOLA ANGELINI 154.500€

2 HARALD HEIGL 103.360€

3 ADRIAN STROBEL 73.950€

4 MANUEL FRITZ 53.220€

5 JAN BENDIK 39.710€

6 SIMON LANGER 30.510€

7 SANDRO ZARRIELLO 24.100€

8 EL VAPO 19.390€