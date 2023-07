Poker Live 31 luglio 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dagli eventi di poker live in corso in Europa in questi giorni. Si giocano le Triton Series a Londra dove Espen Jorstad ha beffato Phil Ivey all’heads up finale. A Rozvadov siamo al final day del CNP Main Event con 4 italiani in corsa.

Poker Live 31 luglio 2023: 40.000 Mystery Bounty 7-Max alle Triton Series

Niente da fare per Phil Ivey che si arrende al 2° posto nel $40.000 Mystery Bounty 7-Max, evento delle Triron Series in corso a Londra. Al torneo hanno partecipato 133 giocatori per un prizepool da $2.660.000 e una prima moneta da $639.000 (più le taglie misteriose che saranno aperte solo nella giornata di oggi da coloro che hanno messo a segno almeno un’eliminazione, e tutti sono a caccia del super Bounty da 400.000 dollari di premio) che finisce nelle tasche dell’ex campione del mondo, Espen Jorstad.

Il norvegese ha la meglio su Phil Ivey nel testa a testa finale. Non riesce quindi il poker di successi alle Triton per Ivey, sempre presente in questo circuito ad alto buy-in. Un altro giocatore sempre presente è Stephen Chidwick, il top player di casa in Inghilterra, che si arrende al 3° posto.

Poker Live 31 luglio 2023: Payout final table

PAYOUT FINAL TABLE TRITON LONDON MYSTERY BOUNTY

1 – Espen Jorstad, Norway – $639,000

2 – Phil Ivey, USA – $434,900

3 – Stephen Chidwick, UK – $287,000

4 – Johannes Straver, Netherlands – $236,500

5 – Eric Wasserson, USA – $190,000

6 – Daniel Dvoress, Canada – $149,000

7 – Alek Boika, Belarus – $111,500

8 – Keat Liu Chun, Malaysia – $82,500

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

CNP Main Event: 4 italiani al final day

Sono 4 gli azzurri che raggiungono il final day al €250 Main Event CNP (Circuit National de Poker) in corso dal King’s di Rozvadov, torneo da €500.000 garantiti che ha visto un alta affluenza di 2.720 entries divisi su ben 8 flight iniziali. Si gioca per una prima moneta da €80.000 e i primi 4 classificati riceveranno anche un ticket da €10.350 per il WSOPE Main Event.

Al termine della giornata domenicale (che iniziava con 328 players left) rimangono in corsa 27 giocatori, e tra loro 4 sono italiani, tra cui il chipleader, ERIKNITRO, che batte bandiera azzurra ed imbusta 14 milioni di chips, staccando tutti, ad iniziare dal francese Meyer, al 2° posto con 10.3 milioni in gettoni.

Riprenderà dal 4° posto anche Arturo Paduano che ha da gestire 9 milioni in chips. Più indietro altri due azzurri, Jacopo Giacomazzi (3,65 milioni) e Loris Scattolin (2,83 milioni).

CHIPCOUNT FINAL DAY

ERIKNITRO Italy 14025000 Benjamin Meyer France 10350000 Adel Boulhadid France 10200000 Arturo Paduano Italy 9000000 aceseasytoshove Germany 9000000 Martin Greizinger Czech Republic 7475000 Kiryl Kiryliuk Belarus 7375000 Danas Dambrauskas Lithuania 6525000 die Viehper Germany 6025000 Vlad Codrin Diaconu Romania 5975000 thetheoofpoker Germany 5475000 Jiri Heidtke Czech Republic 5100000 LukasKlima Czech Republic 3875000 Jose Antonio Pires Fernandes Portugal3700000 t1m1r Germany 3675000 Jacopo Giacomazzi Italy 3650000 Serdar Teyyar Germany 3375000 Francisco Lozano Perez Spain 3225000 Arman Muratoglu Turkey 3175000 Ahmed Yavuz Germany 2950000 Loris Scattolin Italy 2825000 Oezcan Kalyoncu Turkey 2425000 MAWL Germany 2375000 Jaime Jose Balala Lebre Portugal 2175000 Igor Kiperband Israel 1955000 Darko Josifov Serbia 1700000 Gil Mendzelewsky Israel 400000