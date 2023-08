Poker Live 1 agosto. Continuano le affermazioni azzurre in giro per l’Europa. Questa volta tocca ad Enrico ‘ErikNitro’ Campanile (in foto by EuroRounders) che tiene alti i colori italiani vincendo il Main Event del Circuito Nacional de Poker al King’s di Rozvadov. A Londra Ole Schemion torna alla vittoria alle Triton Series dopo un lungo digiuno.

Poker Live 1 agosto: ErikNitro vince il Circuito Nacional de Poker

2.720 entries e un prize pool da 568.000 euro al Main Event Circuito Nacional de Poker, torneo spagnolo e portoghese, che si è da poco concluso al King’s Resort di Rozvadov ma a trionfare è stato un italiano, Enrico ‘ErikNitro’ Campanile che ha incassato la prima moneta da €79.500, oltre al ticket da €10.350 per il WSOPE Main Event, che si giocherà sempre nel casino ceco di Leon Tsoukernik.

ErikNitro batte Die Viehper all’head up finale, dove l’azzurro partiva avanti 4 a 1 in chips. Dopo qualche colpo che lo fa scendere, Campanile cambia passo e chiude un torneo che lo ha visto per lunghi tratti al comando.

Da segnalare un altro italiano, Arturo Paduano, che chiude al 5° posto e purtroppo fa la “bolla” del ticket da €10.350, ma si consola con un premio da €18.000.

FINALE MAIN EVENT CNP 2023

1.“Eriknitro” €79,500 (+ WSOPE ME ticket)

2. “Die Viehper” €44.000 (+ WSOPE ME ticket)

3. Danas Dambrauskas €30.500 (+ WSOPE ME ticket)

4. Mawl €22,000 (+ WSOPE ME ticket)

5. Arturo Paduano €17,500 (+ WSOPE ME ticket)

6. Kiryl Kiryliuk €14,000 (+ WSOPE ME ticket)

7.“2aceseasytoshove” €10,500

8. Adel Boulhadid €7,300

9. Martin Greizinger €5,489

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Poker Live 1 agosto: torna alla vittoria Ole Schemion

Continuano le Triton Series a Londra e ieri si è concluso il $50.000 NLH 8-Max che ha richiamato 112 giocatori, e a vincere è stato Ole Schemion. Il tedesco, uno dei torneisti più noti e vincenti (più di $18 milioni in carriera), per vari motivi non trionfava da tanto tempo, live dal 2019 col successo da 440K al WPT Championship.

Questa volta Schemion ha rispolverato il suo talento e si è rifatto con una prima moneta da $1.350.000 dopo aver battuto Dao Minh Phu, ultimo ad arrendersi. Per il vietnamita c’è comunque un premio vicino al milione di dollari.

FINALE TRITON LONDRA 50K NHL 8-MAX

1 – Ole Schemion, Germany – $1,350,000

2 – Dao Minh Phu, Vietnam – $915,000

3 – Roberto Perez, Spain – $604,000

4 – Orpen Kisacikoglu, Turkey – $497,000

5 – Jamil Wakil, Canada – $400,000

6 – Leon Sturm, Germany – $313,000

7 – Nacho Barbero, Argentina – $235,000

8 – David Yan, New Zealand – $173,000

9 – Danny Tang, Hong Kong – $134,000