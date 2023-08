Poker Live 2 agosto 2023. A Londra continuano le Triton Series, e nell’ultima giornata di gioco è arrivata la vittoria eccellente di Jason Koon, al 8° successo in questo circuito di tornei high roller.

Poker Live 2 agosto 2023: Jason Koon firma l’ottava

Al $60.000 NLH 7-Max partecipano in 104 andando a produrre un montepremi da 6.240.000 dollari, diviso tra i migliori 17 ITM. Il premio minimo è di $98.000 ma tutti guardano alla prima moneta da $1.570.000 e a portarla a casa, dopo un tavolo finale spettacolare, è stato lo specialista Jason Koon che stabilisce un nuovo record alle Triton Poker Series con l’8° affermazione.

Al final table il primo eliminato è Alex Kulev, proprio per mano di Koon che decolla nel chipcount. Poco dopo tocca ad Espen Jorstad che l’altro giorno aveva vinto un torneo Triton superando Phil Ivey all’heads up finale. Ed Ivey è protagonista anche a questo final table, anche se si arrende in 6° posizione in una mano sfortunata. Ivey manda i resti da short stack con A-K e trova il call di Smith con J-10. Un Jack al flop elimina il 10 volte campione WSOP che si dirige alle casse per intascare un assegno da $363.000.

Esce al 5° posto Matthias Eibinger, anche lui eliminato da Koon che con 10-10 chiama l’all-in dell’avversario con A-7 che non trovano aiuto sul board. Ai piedi del podio troviamo Dan Smith mentre in 3° posizione si ferma Justin Saliba, e anche in questo caso a prendersi in carico l’eliminazione è Koon che inizia un heads up americano-brasiliano, davanti in chips su Rodrigo Selouan a cui non riesce la rimonta, e che si arrende al 2° posto per comunque un bel premio milionario da $1,060,300.

Per Koon record di 8 successi alle Triton Series, e una non trascurabile prima moneta da $1,570,000, per un giocatore che si avvicina al muro dei 50 milioni di dollari vinti in tornei live in carriera!!!

Payout Triton Series Evento #6

Evento #6 – $60K NLH 7-Handed

Date: 31 luglio-1 agosto 2023

Entries: 104 (di cui 37 rientri)

Montepremi: $ 6.240.000

1 – Jason Koon, Stati Uniti – $ 1.570.000

2 – Rodrigo Selouan, Brasile – $ 1.060.300

3 – Justin Saliba, Stati Uniti – $ 690.000

4 – Dan Smith, Stati Uniti – $ 571.000

5 – Matthias Eibinger, Austria – $460.600

6 – Phil Ivey, Stati Uniti – $ 363.000

7 – Espen Jorstad, Norvegia – $ 277.500

8 – Alex Kulev, Bulgaria – $209.000

9 – Nacho Barbero, Argentina – $ 156.000

10 – Leon Sturm, Germania – $ 128.000

11 – Seth Gottlieb, Stati Uniti – $ 128.000

12 – Santhosh Suvarna, India – $ 112.300

13 – Sam Greenwood, Canada – $ 112.300

14 – Alex Boika, Bielorussia – $ 103.000

15 – Daniel Dvoress, Canada – $103.000

16 – David Malka, Stati Uniti – $ 98.000

17 – Fedor Holz, Germania – $ 98.000