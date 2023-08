Poker Live 4 agosto 2023. A Londra continuano le spettacolari Triton Poker Series col $250.000 Luxor Invitational dove c’è anche un italiano, Leonardo Drago, che è passato al day2 ma da cortissimo. Continuano anche gli eventi delle WSOP Super Circuit, sempre nella capitale inglese.

Poker Live 4 agosto 2023: $250.000 Luxor Invitational Triton Series

A Londra continuano le Triton Poker Series con lo spettacolare $250.000 Luxor Invitational che ha richiamato 115 giocatori, non male per un torneo dal buy-in di 262.500 dollari e con un format molto particolare visto che ogni pro invita un amatore e tra i 68 players left che passano al day2 c’è anche un italiano, Leonardo Drago, di cui si sa poco o niente, se non che è stato invitato da Adrian Mateos. Drago passa alla seconda giornata, ma ci passa praticamente da morto, cortissimo con 24.000 chips che valgono 3 big blind; davvero quasi impossibile la missione rimonta per questo misterioso italiano che si è iscritto ad un torneo del genere.

I numeri non sono ancora ufficiali visto che le iscrizioni e il re-entry (1 disponibile per ogni giocatore) sono attivi fino al day2 (11° livello). Al momento il montepremi ammonta a oltre $28.000.000!!! Ovviamente il field è impressionante e a comandare il chipcount troviamo Sean Perry con 1.7 milioni in gettoni, di poco avanti su Alfred Decarolis, poi arriva Christoph Vogelsang con 1.3 milioni.

Top 10 anche per altri big come Jason Koon (960.000) e Brian Kim (937.000). Passano altri nomi noti come: Sam Greenwood (634.000), Steve O’ Dwyer (560.000), Erik Seidel (491.000), Patrik Antonius (434.000), Nick Petrangelo (370.000), Cary Katz (260.000), Adrian Mateos (234.000), Ole Schemion (190.000), Tim Adams (118.000) e Phil Ivey (114.000).

TOP-10 CHIPCOUNT

1 SEAN PERRY 1.734.500

2 ALFRED DE CAROLIS 1.730.000

3 CHRISTOPH VOGELSANG 1.364.000

4 ERNILDO SANTOS 1.195.000

5 PAUL PHUA 966.000

6 JASON KOON 960.000

7 BRIAN KIM 937.000

8 KARL CHAPPE-GATIEN 888.000

9 TALAL SHAKERCHI 870.500

10 KAYHAN MOKRI 838.000

Poker Live 4 agosto 2023: WSOP Super Circuit London

Continua anche il WSOP Super Circuit London 2023 e si è concluso il Colossus vinto dal canadese Dongwoo Ko che incassa 40 mila sterline, e che prima di questo piazzamento aveva appena $4,754 vinti in tornei live.

FINAL TABLE COLOSSUS

1 Dongwoo Ko £40,000

2 Jamie Brown £24,000

3 Joel Zeligman £17,726

4 Karim Louis £13,000

5 Karim Jomeen £10,000

6 Darius Cibulskas £8,000

7 Lorenc Boci £6,000

8 Masahito Murao £5,000

9 Sandeep Shah £4,000

Si è concluso anche il £560 Seniors event dove a trionfare è stata una donna, Laura Curry, che ha messo le mani sull’anello delle World Series of Poker Circuit e su £8,010 di premio, dopo un deal a tre con Justin Kyriakides e Jeraint Hazan.

FINAL TABLE SENIORS EVENT

1 Laura Curry £8,010*

2 Justin Kyriakides £5,690*

3 Jeraint Hazan £6,645*

4 Gary Fisher £3,500

5 Anthony Marks £3,000

6 Stephen Morana £2,500

7 Howard Smith £2,250

8 Ian Burgess £1,750

9 Andrew Murphy £1,500

Ecco lo schedule dei tornei da giocare a questa kermesse WSOPC a Londra.

Fri 4 Aug

NLHE Monster Stack Final Day £200,000

£1,100 NLHE Main Event Day 1a £1,000,000

Sat 5 Aug

£1,100 NLHE Main Event Day 1b £1,000,000

Sun 6 Aug

£1,100 NLHE Main Event Day 1c £1,000,000

£1,100 NLHE Main Event Day 1d Turbo £1,000,000

Mon 7 Aug

NLHE Main Event Day 2 £1,000,000

£2,200 NLHE High Rolller £250,000

£230 NLHE Flip & Go

Tue 8 Aug

NLHE Main Event Final Day £1,000,000

NLHE High Roller Final Day £250,000

NLHE Flip & Go Final Day

£3,300 NLHE Super Curcuit Main Event Day 1a £3,000,000

Wed 9 Aug

£3,300 NLHE Super Circuit Main Event Day 1b £3,000,000

£3,300 NLHE Super Circuit Main Event Day 1c £3,000,000

Fri 11 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Day 2 £3,000,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1a £200,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1b £200,000

Sat 12 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Day 3 £3,000,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1c £200,000

£5,300 NLHE High Roller £500,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1d £200,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1e Turbo £200,000

Sun 13 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Final Day £3,000,000

NLHE Fifty Stack Final Day £200,000

NLHE High Roller Final Day £500,000

£560 NLHE The Closer £50,000

£10,400 NLHE Super High Roller £500,000