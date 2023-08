Poker Live 10 agosto 2023. Al Merit Crystal Cove Hotel and Casino di Cipro si sta giocando il Warm Up da $2.200 di buy-in del Merit Poker Retro Series, con Fausto Tantillo in top-10 (eliminato Alessio Isaia). Italiani scatenati anche al German Poker Tour dal King’s con Andrea Crescimone e Gianluca Antonio Ciulo al 1° e al 3° posto!

Poker Live 10 agosto 2023: $2.200 Warm Up Merit Poker Retro Series

A Cipro è iniziato il Merit Poker Retro Series dal Merit Crystal Cove Hotel and Casino, col $2.200 Warm Up che ha subito richiamato 809 entries. Al termine del day2 abbiamo in gioco 156 players left a contendersi un Prize pool complessivo di $1,488,560. A premio andranno 98 giocatori per un ITM minimo da $2,830 ma tutti guardano alla prima moneta da $264,400.

A fine day2 il chipleader è il turco Erdal Gulseven con 1.4 milioni, davanti al georgiano Giorgiy Skhuluhiya, poco sotto a 1.3 milioni in chips. Sugli scudi Fausto Tantillo, l’azzurro quasi resident ai tornei nell’isola di Cipro, che con 1,130,000 è comodo comodo in 8° posizione, e non è nemmeno l’unico azzurro ancora in corsa visto che al 69° posto con 481K c’è Giovanni Giudice mentre tra le retrovie c’è anche Federico Macori che deve risalire dai 275K che valgono il 124° posto. Niente da fare invece per Alessio Isaia, tra gli eliminati.

Poker Live 10 agosto 2023: Chipcount Warm Up Merit Poker Retro Series

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Erdal Gulseven Turkey 1,408,000

2 Giorgiy Skhuluhiya Georgia 1,291,000

3 Hadi Khadra Lebanon 1,247,000

4 Michael Allen United Kingdom 1,232,000

5 Fahredin Mustafov Bulgaria 1,200,000

6 Murat Cakir Turkey 1,183,000

7 Fedor Dedelov Russia 1,164,000

8 Fausto Tantillo Italy 1,130,000

9 Kasparas Klezys Lithuania 1,125,000

10 Roman Gadzhiev Russia 1,097,000

Nei prossimi giorni si giocherà il $3.300 Main Event e anche l’atteso $10.500 High Roller, che seguiremo con i nostri aggiornamenti.

German Poker Tour: azzurri scatenati anche al King’s

Si gioca sempre al King’s di Rozvadov, ora è il turno del €250 German Poker Tour, un torneo da 300K garantiti che dopo i primi due flight ha visto 112 iscritti e solo in 13 sono passati alla seconda giornata di gioco. Il torneo è ancora lunghissimo con 7 day1, quindi siamo ben lontani da avere numeri ufficiali.

Se il buongiorno si vede dal mattino però gli italiani partono bene, anzi alla grande. Nel day1B Andrea Crescimone domina imbustando 900.000 chips a fine giornata, e staccando tutti, ad iniziare dal ceco Adam Bucil, al 2° posto, ma indietro con 600K. In 3° posizione ancora tricolore con Gianluca Antonio Ciulo che chiude a 550.000 chips. Ecco il chipcount del day1B da cui sono passati solo 7 giocatori.