Merit Poker Retro Series Warm Up 2023. Siamo arrivati al final table (foto by Merit) del primo torneo che apre la kermesse del poker a Cipro. Comanda il libanese Nicolas Chouity in un final table che purtroppo non vedrà la presenta di Fausto Tantillo.

Merit Poker Retro Series Warm Up 2023: Tantillo e Macori out a premio

Al Merit Crystal Cove Hotel and Casino di Cipro continuano le Merit Poker Retro Series col $2.200 Warm Up arrivato al tavolo finale dove non ci sarà Fausto Tantillo, protagonista in top-10 al termine del day2, ma che non riesce a sopravvivere al day3 uscendo al 36° posto, comunque a premio per €7.000.

Il siciliano è sfortunato quando perde un colpo fondamentale con K-K contro un avversario che con 8-8 prima trova il set poi completa il full house fatale all’azzurro. Come Italia piazziamo a premio in 93° posizione anche Federico Macori per €2.830.

Nicolas Chouity al comando del tavolo finale

Al torneo hanno partecipato in tutto 809 giocatori per una prima moneta da 264.400 dollari e in corsa troviamo Nicolas Chouity, campione al finale EPT Montecarlo del 2010. Il libanese guarda tutti dall’alto con 8.7 milioni in chips, con Afshin Taher staccato al 2° posto con 6.3 milioni.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

1 Nicolas Chouity Lebanon 8,735,000

2 Afshin Taheri Iran 6,360,000

3 Or Nezer Israel 6,150,000

4 Orestis Kanakopoulos Greece 5,975,000

5 Bogdan Jontulovic Serbia 5,390,000

6 Alain Hajj Lebanon 4,865,000

7 Oleg Ustinovich Russia 4,500,000

8 Giorgiy Skhulukhiya Georgia 4,105,000

9 Hadi Khadra Lebanon 3,385,000

10 Mikhail Zamiatin Russia 3,125,000