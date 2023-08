Merit Retrò Series Notte degli Assi 2023. Al Merit Crystal Cove di Cipro continua la kermesse pokerista del Merit Retrò Series e l’evento #8 andato in archivio era uno storico format del poker live italiano, La Notte degli Assi, vinta dal turco Guray Turkay (in foto). Intanto valanga azzurra al $3.300 Main Event con 26 azzurri che passano da day1A e day1B.

Merit Retrò Series Notte degli Assi 2023: vince Guray Turkay

Una Notte degli Assi in salsa cipriota e vinta da un turco. Lo storico format del poker live italiano è un successo anche a Cipro, dove continua la kermesse delle Merit Retrò Series. La Notte degli Assi di fatto raddoppia il garantito da 250K.

La vittoria da €77.450 va al turco Guray Turkay che batte l’ucraino Ivan Kuziv all’heads up finale, col runner up che deve accontentarsi di un premio da €57.000. A completare il podio il cinese Zeng Zhipin.

Torneo storico del poker live italiano, ma il migliore dei nostri è Marco Surace che non va oltre il 6° posto per €15.700, davanti ad un altro azzurro, Renato Hysenbelli, al 7° posto per 13.400 euro. In 11° posizione Claudio Di Giacomo che ritroveremo protagonista anche al Main Event (leggi sotto).

Merit Retrò Series Notte degli Assi 2023: Payout finale e risultati Warm Up

TOP-10 NOTTE DEGLI ASSI CIPRO

1 GÜRAY TURKAY Turkey 77.450

2 IVAN KUZIV Ukraine 57.000

3 ZENG ZHIPIN China 35.200

4 BORIS TABIYEV Kazakistan 26000

5 HALIL SERDAR TASYUREK Cyprus 19.400

6 MARCO SURACE Italy 15.700

7 HYSENBELLI RENATO Italy 13.400

8 OMID SHAHNI MANDANI Iran 10.300

9 AZIZJON RAKHIMOV Uzbekistan 7700

10 DAMIAN EICHLEZ Netherland 5800

Facciamo anche un veloce passo indietro al $2,200 Warm-Up che aveva aperto la kermesse. Ci eravamo lasciati al tavolo finale con in testa Nicolas Chouity, campione EPT, ma il libanese ha chiuso al 4° posto, e dopo la sua uscita i tre left si sono accordati per un deal, con la vittoria che è andata ad un altro libanese, Hadi Khadra.

FINALE WARM UP

1 Hadi Khadra Lebanon $264,400

2 Murat Cakir Turkey $194,700

3 Orestis Kanakopoulos Greece $119,700

4 Nicolas Chouity Lebanon $88,600

5 Huseyin Kaba Turkey $66,200

6 Giorgiy Skhulukhiya Georgia $53,600

7 Abulmuhsin Aydin France $44,300

8 Alain Hajj Lebanon $35,200

9 Afshin Taheri Iran $26,500

Main Event: buon inizio per gli azzurri

Iniziato anche il $3.300 Main Event del Merit Casinò Retrò Series che ha già giocato day1A e day1B. Al primo flight passano 123 giocatori e tra loro ci sono 16 italiani, con uno scatenato Claudio Di Giacomo che con 477.500 chips è tra i migliori. SI mettono in luce anche Andrea Cortellazzi (393.500), Luca Stevanato (373.500) e Gaspare Sposato (337.500). Passa pure Fausto Tantillo (170.000) mentre Enrico Mosca (88.000) e Michele Guerrini (65.000) sono tra i più corti e dovranno cercare di rimontare.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

CLAUDIO DI GIACOMO 477.500

ANDREA CORTELLAZZI 393.500

LUCA STENAVATO 373.500

DAVIDE BIONDO 345.000

GASPARE SPOSATO 337.500

DARIO PIERUZZINI 313.000

SIMONE PIAZZINI 264.500

GIOVANNI GIUDICE 260.500

GIUSEPPE CRIPTA 198.500

FERDINANDO COLOSIMO 190.000

FAUSTO TANTILLO 170.000

MARIO SCALIA 137.500

FEDERICO MACORI 132.500

ENRICO MOSCA 88.000

MICHELE GUERRINI 65.000

MAURIZIO BIASINI 51.000

Altri 179 players left hanno passato il taglio dal day1B, con 10 azzurri. Qui il migliore è Domenico Zappia con 523K, davanti a Cesare Raso (452.500) e Walter Treccarichi (335.000). Si rivede anche un positivo Armando Graziano (250.500) e passa pure Alessio Isaia (150.000).

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

DOMENICO ZAPPIA 523.500

CESARE RASO 452.500

WALTER TRECCARICHI 335.000

ARMANDO GRAZIANO 250.500

PASQUALE VINCI 177.500

GIULIANO BOELLIS 175.500

ALESSIO ISAIA 150.000

FRANCESCO SANSONE 141.000

DARIO COLOMBO 93.000

GIOVANNI BELLINI 58.500