German Poker Tour 2023, la vittoria va al tedesco Kenish-KK che batte il connazionale UA Game nel testa a testa finale del torneo tedesco che si è concluso al King’s Casino di Rozvadov. Niente da fare per Giovanni Crescimone che si ferma al 16° posto. Ora a Rozvadov è tutto pronto per IPS, l’Italian Poker Sport con 1 milione di euro garantiti.

German Poker Tour 2023: Giovanni Crescimone out 16°

Giovanni Crescimone iniziava il final day del €230 German Poker Tour al 3° posto su 24 players left, ma le cose non sono andate come atteso e l’italiano è stato tra i primi eliminati, in 16° posizione per un premio tra i minori da €1.525. L’italiano, protagonista per lunghi tratti di questo torneo, non è riuscito a raggiungere un final table che iniziava con 4 tedeschi a farla da padrone.

Uno di loro, JDLL5, esce in 8° posizione, subito dopo il fresco Christaki Tseko. In 7° posizione si arresta l’ucraino Anton Nahorniak mentre al 6° posto troviamo il francese Clement Henry Cure.

Si gioca il German Poker Tour, ma siamo sempre in Repubblica Ceca, e un ceco piazza la bandierina al 5° posto, si tratta di Viktor Hubner. Ai piedi del podio l’olandese Ghada che con la sua eliminazione da il via ad una fase 3 left tutta tedesca, che come detto alla fine vede primeggiare Kenosh-KK che incassa la prima moneta da €43.900 mentre per il runner up UA Game ci sono €25.200. Si accontenta di €17.600 il 3° classificato, Martin Georg Wolf.

German Poker Tour 2023: i risultati finali

Ecco il payout completo del finale table del German Poker Tour. Ora al King’s Casino inizia l’IPS, Italian Poker Sport, che per l’occasione (è la 51° edizione) garantisce un montepremi da 1 milione di euro.