Poker Live 16 agosto 2023. Vediamo gli aggiornamenti dei principali tornei live in Europa. Continua il Main Event delle Merit Poker Retrò Series (che potrete seguire in diretta qui) ed è iniziato l’IPS al King’s di Rozvadov, 51° edizione dell’Italian Poker Sport con 1 milione di euro garantiti.

Poker Live 16 agosto 2023: Merit Poker Retrò Series Main Event

Continua il $3.300 Main Event Merit Retrò Series che al termine del day2 lascia in corsa 215 giocatori, 14 dei quali sono italiani, ma facciamo un passo indietro. Con la chiusura dei 4 flight iniziali di day1, il torneo ha registrato 1.223 entries per un Prize pool di $3.375.480. La bolla è ancora lontana dallo scoppio visto che gli ITM saranno 143, con un premio minimo di 4.390 dollari mentre per il futuro vincitore ci sarà una ricchissima prima moneta da $567.000.

Dicevamo di 14 azzurri, il migliore dei quali è Claudio Di Giacomo che si conferma dopo un ottimo day1, e chiude anche la seconda giornata ai piani alti come quasi 1 milione in chips che vale il 42° posto in classifica. Dietro picchia forte anche il Fabbro, Alessio Isaia che con 757.000 gettoni è al 63° posto, di poco avanti su un altro veterano del poker live italiano, Enrico Mosca.

CHIPCOUNT AZZURRO

42. CLAUDIO DI GIACOMO 936.000

63. ALESSIO ISAIA 757.000

65. ENRICO MOSCA 750.000

67. DARIO PIERUZZINI 750.000

109. GIOVANNI BELLINI 484.000

120. MARIO SCALIA 422.000

121. WALTER TRECCARICHI 418.000

127. DOMENICO ZAPPIA 398.000

134. GIUSEPPE CRIPTA 363.000

137. MAURO EUGENIO GUGLIELM0NI 358.000

142. FAUSTO TANTILLO 315.000

158. LUCA TROISI 282.000

163. LUCA GUGLIELMONI 248.000

183. PASQUALE VINCI 191.000

Al comando c’è Floria Nicolas Guimond che è già a 1.7 milioni in chips, davanti al talento austriaco Daniel Rezai con 1.6 milioni. Tra i big ancora in gioco vanno citati: Dominik Panka (30°), Nicolas Chouity (55°), Artem “veeea” Vezhenkov (184°) e Andrey Pateychuk (202°).

TOP-10 CHIPCOUNT

FLORIAN NICOLAS GUIMOND 1 705 000

MUSTAFA BIZ 1 671 000

DANIEL REZAEI 1 645 000

GEO 1 500 000

ZULFIYA KOLGU 1 494 000

RUSLAN VOLKOV 1 461 000

MILAD OGHABIAN LANGAR 1 433 000

RAZVAN NICOLAE SABAU 1 352 000

ROMAN NOVOSELOV 1 328 000

KANAN TAHERKHANI 1 310 000

Poker Live 16 agosto 2023: Segui il torneo in diretta live

Segui la diretta live del Main Event qui:

IPS: iniziato il torneo con i primi flight

E’ iniziato l’IPS Italian Poker Sport dal King’s di Rozvadov, torneo che mette in palio 1 milione di euro garantiti. Iniziamo a tirare le prime somme dai flight iniziali. Al Day1A hanno partecipato 101 giocatori e altri 71 hanno preso parte al day1A Speed.

Al comando del chipcpunt c’è un giocatore di casa, il ceco Jakub Chmelensky che ha imbustato 700K in gettoni, staccando un trio di tedeschi: Bryan Voeller, Florian Bock e Jingwei Chen. Il migliore degli azzurri è Marco Vadini che con 342.000 chips è al 7° posto.

Al Day1A Flash domina l’austriaco AL che sfonda il muro del milione in chips, seguito da vicino dal tedesco BENZA. Sul fronte azzurro Gianluca Tocci è l’unico italiano in corsa ma con il 10° ed ultimo posto con 145.000 chips.