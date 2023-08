Poker Live 17 agosto 2023. Niente da fare per i giocatori italiani, tutti eliminati durante il day3 del Main Event a Cipro, con Enrico Mosca migliore dei nostri. Intanto al King’s continua IPS (in foto) e si mette in mostra Marco Deidda.

Poker Live 17 agosto 2023: Merit Retro Series, eliminati gli italiani

Non c’è gloria per gli italiani al $3.300 Main Event Merit Cipro Retrò Series dopo un day3 nero, più che azzurro, visto che si riprendeva con 15 giocatori del belpaese (su 214 players left), ma nessuno riesce a passare tra i 28 players left che ritroveremo al day4.

Il migliore dei nostri è Enrico Mosca che si piazza 48° per 12.490 dollari di premio. Dietro di lui troviamo: Domenico Zappia (63° per 8.770 dollari), Mauro Guglielmoni (74° per 7.420 dollari), Luca Troisi (76° per 7.420 dollari), Claudio Di Giacomo (81° per 6.410 dollari), Luca Guglielmoni (105° per 4.390 dollari) e Fausto Tantillo (116° per 4.390 dollari. Infine ci sono Mario Scalia, Giovani Bellini, Giuseppe Cripta, Dario Pieruzzini che tornano tutti a casa col premio minore.

Poker Live 17 agosto 2023: Top-10 chip count al Merit Retro Series

Al termine del day3 abbiamo Mousa Barakat davanti ai 28 players left come chipleader con 10.250.000 gettoni. Lo segue da vicino David Hu con 10 milioni in chips tonde tonde. Ancora in gioco Florian Guimond che iniziava la giornata da chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT

1. Mousa Barakat 10,250,000

2. David Hu 10,000,000

3. Ruslan Volkov 8,600,000

4. Oleg Netaliev 8,375,000

5. Ran Ilani 8,025,000

6. Florian Guimond 7,125,000

7. Karo Nuri 5,350,000

8. Ara Melkisetian 5,300,000

9. Valeriy Pak 4,900,000

10. Chinguun Bolor-Erdene 4,725,000

Italian Poker Sport: Marco Deidda passa al day2

Terzo flight iniziale dei tanti day1 che vedremo per questo €380 Italian Poker Sport, 51° edizione del IPS che si gioca al King’s di Rozvadov, con 1 milione di euro garantiti! Nella giornata di ieri altri 133 iscritti (si sale a 305 entries totali da inizio torneo) e in 25 passano al day2.

Tra loro un altro azzurro, Marco Deidda che con 340.000 chips è al 11° posto della classifica comandata dal tedesco Erbse che con 722K stacca tutti, ad iniziare dal rumeno Cornel Gabriel Pop al 2° posto con 560K. Ecco la top 10 del chipcount di ieri: