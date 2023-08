Ari Engel WSOP Circuit. World Series of Poker e World Poker Tour sono i brand di poker live più famosi al mondo. Le WSOP col proprio Circuit sono in giro per tutto il mondo, e nella tappa di Graton è arrivato il 14° anello per Ari Engel. Intanto il WPT Prime è pronto per la tappa nel Liechtenstein dal 30 agosto.

Ari Engel WSOP Circuit: arriva il 14° anello

Il signore degli anelli, a meno di un mese di distanza dalla vittoria del 13° titolo WSOP Circuit (in Michigan), Ari Engel torna a vincere nel circuito minore delle World Series of Poker arrivando a 14 anelli, al pari di Josh Reichard al 2° posto nella classifica di tutti i tempi di anelli vinti.

Al WSOPC Graton la vittoria di Engel è arrivata al Event #10: $400 H.O.R.S.E. con un Field ristretto di 60 giocatori e una prima moneta da $6,647, numeri che non spostano di certo le vincite di Engel, ma che gli regalano un altro anello verso la storia del circuito. Ora l’obiettivo è raggiungere Maurice Hawkins che rimane il record-man con 15 anelli vinti, ma nella sua carriera Engel può vantare anche due braccialetti alle WSOP principali, vinti nel 2019 (Event #48: $2,500 No-Limit Hold’em per $427,399 di premio) e nel 2021 (Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship per $317,076). Ci sarà subito l’occasione di vincere il 15° anello dal 18 agosto, quando inizierà il $1,700 Main Event.

WSOP Circuit anche a Cherokee

Tra le tante tappe, anche americane, delle World Series of Poker Circuit, si è da poco concluso il WSOPC Cherokee in North Carolina, con il $1.700 Main Event vinto da William Kopp che incassa la prima moneta da $376,154 e vince il suo 3° anello in carriera. Kopp ha superato un Field di 1.623 entries, con Brian Jones ultimo ad arrendersi.

WSOPC Cherokee Main Event Final Table Results

1 William Kopp Brecksville, OH $376,154

2 Brian Jones Louisville, KY $232,481

3 Preston McEwen Murfreesboro, TN $175,713

4 Lam Nguyen Houston, TX $133,953

5 Jorge Arriola Midland, TX $103,007

6 John Wilder Greensboro, NC $79,906

7 Omar Hafeez Pigeon Forge, TN $62,535

8 Ivan Starostin Aventura, FL $49,378

9 Robert Browning Kings Mountain, NC $39,341

WPT Prime Liechtenstein dal 30 agosto

Il World Poker Tour risponde col suo circuito minore, il WPT Prime che dal 30 agosto fa tappa al Grand Casino Liechtenstein con una serie di eventi che si prolungheranno fino al 11 settembre con l’High Roller. Poco prima il Main Event al via il 6 settembre con un buy-in di 1.100 franchi svizzeri, circa €1.100, e ci sarà un montepremi garantito di un milione di euro.

Leggi QUI lo schedule completo di tutti gli eventi e dei tanti satellite per il Main, al via dal 30 agosto, nel piccolo principato nel cuore dell’Europa.