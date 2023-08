IPS Rozvadov 2023 Day1D. Al King’s di Rozvadov continua la 51° edizione del Italian Poker Sport che garantisce un montepremi di 1 milione di euro. Giornata dominante per Tayfun Ozlu ma passano anche altri 6 italiani. Va in archivio anche il Main Event del Merit Retro Series con vittoria di Darko Svesko per $567,000

IPS Rozvadov 2023 Day1D: sestina azzurra verso il day2

Il €380 Italian Poker Sport ha mandato in archivio il day1D dalle sale del King’s Casino di Rozvadov dove si sono presentati altri 277 giocatori (si arriva così a 582 entries totali dopo questi primi flight, ma i day1 non sono certamente finiti) e in 35 sono passati al day2 dove al momento si riprenderà con 72 players left.

Il day1D premia altri 6 italiani, con Ferdinando Camerlengo il migliore dei nostri con 434.000 chips. Bene anche Aldo Valletta che imbusta 344.000 chips, poi ci sono: Luca Shawawreh (280.000), Valerio Pisanu (274.00) e Marco Cipriani (243.000). A chiudere c’è Dalmasso Aime che con 179.000 gettoni occupa il quartultimo posto del chipcount.

IPS Rozvadov 2023 Day1D: Tayfun Ozlu dominatore del chipcount

Vediamo anche i piani alti del chipcount visto che a fine giornata a dominare c’è Tayfun Ozlu, capace di chiudere la giornata con 1.7 milioni in gettoni, staccando nettamente il 2° in classifica, il ceco Petr Satek che si avvicina a 1.1 milioni.

Completa il podio momentaneo il polacco Pawel Tadeusz Ladniak, davanti al duo tedesco con Orhan Ljecaj e Kai Ralf Gotthardt. Ecco il chipcount completo del day1D:

CHIPCOUNT IPS DAY1D

Tayfun Ozlu Turkey 1700000

Petr Satek Czech Republic 634000

Pawel Tadeusz Ladniak Poland 609000

Orhan Ljecaj Germany 530000

Kai Ralf Gotthardt Germany 489000

Radomir Bobot Serbia 482000

Thore Fabian Kunze Germany 476000

Ercan Acar Turkey 463000

Anthony Benja Mahaut France 463000

Philipp Hartmann Germany 458000

Frantisek Sybek Czech Republic 436000

Ferdinando Camerlengo Italy 434000

Erik Scheidt Germany 432000

Bogdan Ionut Roman Romania 424000

Mohan Emmanuel Bonifac Mahler France 415000

Ibrahim Usta Germany 402000

Clement Henry Cure France 366000

Christopher Lueck Germany 364000

Cataldo Valletta Italy 344000

Pierre Dahlkoetter Germany 344000

Jan Georgios Jørgensen Denmark 335000

Alexandru Irinel Bocancea Romania 302000

Florian Marco Kraft Germany 296000

Vincent Charles Louis Gaboriau France 296000

Luca Shawawreh Italy 280000

Bulent Belek Turkey 275000

Valerio Pisanu Italy 274000

Adam Chochola Czech Republic 268000

Sergei Konovalov Russian Federation 262000

Pavel Arakeljan Germany 244000

Marco Cipriani Italy 243000

Dalmasso Aime Italy 179000

Simone Zemsch Germany 170000

Arnost Kopecky Czech Republic 164000

Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 154000

Merit Poker Retro Series: Darko Svesko vince il Main Event

Un final day senza azzurri al $3.300 Main Event Merit Retro Series, ma con una ricca prima moneta in palio, ben $567,000 che finiscono nelle tasche del serbo Darko Svesko che nel testa a testa finale ha la meglio su Oleg Netaliev; per il runner up russo c’è comunque un premio da $417,900. A completare il podio il libanese Michel Atallah poi ancora Serbia protagonista con Nenad Dukic al 4° posto, davanti a David Hu.

FINALE MAIN EVENT MERIT RETRO SERIES

1 Darko Svesko Serbia $567,000

2 Oleg Netaliev Russia $417,900

3 Michel Atallah Lebanon $257,900

4 Nenad Dukic Serbia $191,100

5 David Hu Netherlands $142,400

6 Ruslan Volkov Ukraine $115,100

7 Dominik Panka Poland $95,900

8 Thomas Eychenne France $76,300

9 Ara Melkisetian Lebanon $56,700