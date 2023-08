Italian Poker Sport Rozvadov Day2. Al King’s Casino va verso l’epilogo la 51° edizione del IPS che ha raccolto 3.847 entries per 1.2 milioni di euro di montepremi e una prima moneta da €189.000. Tra i 30 players left che proveranno a vincerla ci sono 3 azzurri, Marco di Persio (in foto by King’s Resort) il migliore dei nostri.

Italian Poker Sport Rozvadov Day2: un successo da 3.847 entries

I numeri ufficiali del €380 Italian Poker Sport in corso al King’s Casino di Rozvadov sono un successo. Il torneo ha staccato 3.847 biglietti, ovvero 3.847 entries, una vera valanga, che ha permesso di superare l’ambizioso montepremi garantito di 1 milione di euro, arrivando alla cifra di 1.260.854 euro, compresi 12 ticket da 10.350 euro l’uno per il Main Event WSOPE 2023.

Gli ITM sono 386, con un premio minimo di €796, e si arriva fino alla ricchissima prima moneta da €189.000, che con un investimento di buy-in inferiore a €400 è davvero tanta roba.

Il day2 riprendeva con 468 giocatori, una novantina dei quali erano italiani. Al termine della giornata, e della lunga scrematura, saranno 30 i giocatori a ritrovarsi per il final day di lunedì.

Italian Poker Sport Rozvadov Day2: tre azzurri ancora in corsa

Tra questi 30 players left il 10% esatto difende i colori azzurri dell’Italia. Il migliore dei nostri è, come spesso gli accade qui al King’s, Marco di Persio, che con 7.1 milioni in gettoni è intorno alla metà del chipcount. Torneranno anche Marco Pedevilla ed Andrea Montrone anche se entrambi sono bassi e dovranno cercare la rimonta. Il primo ha imbustato 2.4 milioni di chips, il secondo 1.7 milioni.

Al comando del chipcount troviamo il padrone di casa Petr Satek. Il giocatore ceco riprenderà la sua corsa con 13.3 milioni in chips. Con un milione in meno lo insegue l’ungherese Miklos Zsuffa che precede una coppia di tedeschi. Ecco la top-10 del chipcount ad inizio final day: