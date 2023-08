Estrellas Poker Tour 2023 Day1-E-F. Continua il Main Event e nella giornata di ieri si sono giocati altri due flight iniziali. Si punta al record di iscritti per questo torneo, intanto una valanga azzurra passa al day2, con un ottimo Alessio Isaia (in foto repertorio by PIW) a guidare le fila assieme ad Aris Theodoridis.

Estrellas Poker Tour 2023 Day1-E-F: Isaia picchia come un fabbro

Al Day1E del €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour hanno partecipato in 1.467 e in 219 hanno passato il taglio verso il day2. Tanti italiani avanzano, al termine della giornata saranno in tutto 58 gli azzurri dai primi 6 flight. In questo day1E è Alessio Isaia il migliore dei nostri. Il forte ed esperto player italiano imbusta 384.000 chips, buone per il 26° posto assoluto nel conteggio.

Bene anche Andrea Capannoli (374.000), Gabriele Re (304.000) ed Alessio Di Cesare (250.000), tutti però molto lontani dal chipleader di giornata, l’israeliano Avihai Smadga che si avvicina al milione in chips. Tra gli altri italiani che passano il taglio più indietro scoviamo Fabio Peluso (171.000), Andrea Crobu (104.000) e Claudio Di Giacomo che però con 61.000 è ultimo in classifica.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-E

1 Avihai Smadga Israel 983,000

2 Emmanuel Lopez Argentina 829,000

3 James Akenhead United Kingdom 804,000

4 Oleksii Natoptanyi Ukraine 781,000

5 Nabil Benchaouch France 729,000

6 Vasyl Laba Ukraine 671,000

7 Marcos Antolin Spain 570,000

8 Byeolram Yu South Korea 561,000

9 Andrej Desset Slovakia 557,000

10 Sandro Pitzanti Netherlands 531,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-E

26 ALESSIO ISAIA 384.000

30 ANDREA CAPANNOLI 374.000

46 GABRIELE RE 304.000

57 PAOLO BOI 270.000

58 ERVIN GJINI 264.000

60 ALESSIO DI CESARE 250.000

74 STEFANO IOLLI 214.000

78 YIN SHANG 208.000

80 DOMENICO PAPARO 207.000

83 MASSIMO MAUCERI 203.000

89 GIUSEPPE TARSIA 190.000

96 FABIO PELUSO 171.000

101 ALESSANDRO SEGANTI 163.000

105 ANDREA BOTTINELLI 158.000

118 ATTILIO GATTA 133.000

139 ANDREA CROBU 104.000

142 ENRICO LANDI 100.000

145 MONICA NEZOSI 99.000

169 MATTEO FERRARA 80.000

174 ALAN FERRARO 75.000

177 MANUEL CORVETTI 72.000

182 SALVATORE CAMARDA 62.000

186 CLAUDIO DI GIACOMO 61.000

Estrellas Poker Tour 2023 Day1-E-F: Aris spettacolare

Altri 936 iscritti al Day1F (passano in 141), un risultato che porta il totale a 4.331 entries. Il record dello scorso anno (6.313 iscritti) può essere superato con altri due flight da giocare, in teoria quelli più affollati.

Anche qui abbiamo molti azzurri verso il day2, in particolare Aris Theodoridis che con 595.000 gettoni è il migliore dei nostri, al 2° posto di un chipcount dominato dal giocatore di casa, lo spagnolo Diego Thielke con 767.000 pezzi.

Ovviamente Aris non è l’unico italiano che passa. Si comportano molto bene anche Michele Napoli (389.000) e un veterano del poker azzurro che torna a farsi vedere ai tavoli che contano, Luigi “Gigetto” Pignataro che si accomoda verso il day2 imbustando 337.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-F

1 Diego Thielke Spain 767,000

2 Aristidis Theodoridis Greece 595,000

3 Petar Kalev Bulgaria 518,000

4 Dorin Omilescu Romania 512,000

5 Vincent Pahon Switzerland 504,000

6 Lukas Hafner Austria 495,000

7 Alberto Suprani France 487,000

8 John Farrell Ireland 486,000

9 Quentin Laugt France 470,000

10 Anh Do Czech Republic 454,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-F

13 ARIS THEODORIDIS 595.000

66 MICHELE NAPOLI 389.000

109 LUIGI PIGNATARO 337.000

318 FEDERICO GIAI 318.000

206 ROLANDO CANARDESE 228.000

339 FEDERICO HERRERA 155.000

345 LUCA GRAZIOLI 152.000

346 LORENZO ARDUINI 152.000

405 VINCENZO CALENDA 127.000

417 DAMIR SAVIO 120.000

422 MATTEO ZANARDI 117.000

495 CLARA RODIGARI 92.000

572 CRISTIAN BATTAGLIA 63.000