Poker Live 5 settembre 2023. Concluso l’EPT di Barcellona si continua comunque a parlare di tornei di poker live in giro per l’Europa, in particolare al King’s di Rozvadov dove si sono conclusi i German Days e ora è tutto pronto per Euro Poker Million di Euro Rounders con in palio 1 milione di euro garantiti.

Poker Live 5 settembre 2023: Ignazio De Rosa 3° ai German Days

Un grande Ignazio De Rosa porta sul podio (3° posto) i colori azzurri, nel fortino tedesco del King’s di Rozvadov dove si è concluso il German Poker Days, torneo che ha richiamato 1.872 entries per un montepremi da €309.000 e una prima moneta da €57.650 che è finita nelle tasche del tedesco Gerd Singer che ha battuto il belga Tawfik Samih nel testa a testa finale.

Abbiamo detto di De Rosa terzo per un premio da €29.150, ma non è stato l’unico azzurro a premio nei primi posti visto che in 10° posizione segnaliamo anche Toni P che ha vinto 2.925 euro e dietro di lui Andrea Ceo, 11° con lo stesso premio. ITM minori anche per altri azzurri: Francesco Pio Russo, “Pooh” e Bruno Di Dio.

FINALE GERMAN POKER DAYS MAIN EVENT

1 Gerd Singer Germany € 57.250

2 Tawfik Samih Belgium € 37.250

3 Ignazio De Rosa Italy € 29.150

4 MAKTIM.S. Ukraine € 24.150

5 Till Jan Sparke Germany € 10.700

6 Luke24 Germany € 8.050

7 Felix Belz Germany € 6.050

8 Dieter Fink Austria € 4.150

9 Robin Meyer Germany € 3.129

Si è giocato anche il €330 High Roller con 207 iscritti e un montepremi da €58.995. Qui finisce tutto con un deal a tre, e anche in questo caso c’è un italiano protagonista, Giuseppe Lanza Volpe, che porta a casa 9.493 euro dopo l’accordo con The Duck (€10.574) e SWAB (€9.138).

Inizia l’Euro Poker Million da 1 milione garantito

Ora il King’s è pronto ad ospitare l’Euro Poker Million di Euro Rounders con in palio 1 milione di euro garantiti in programma fino all’11 settembre.

Il Main Event è già iniziato il 4 settembre (ore 18:00) col primo dei tanti flight iniziali. Si giocherà fino a rimanere al 10% degli entries per un torneo che nonostante il milione di euro garantiti, ha un buy-in abbastanza popolare di 490 euro, quindi aspettiamoci una vera e propria invasione e marea ai tavoli della poker room di Rozvadov, e magari qualche italiano in più da seguire.