Poker Live 11 settembre 2023. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti di un altro weekend ricco di tornei live in giro per l’Europa. Iniziamo dal WPT Prime Liechtenstein dove abbiamo 2 azzurri tra i 11 players left del final day, tra cui Alessandro Pichierri (in foto). Poker di italiani anche per il final day del Euro Poker Million mentre Alessandro Spina sfiora il primo successo azzurro al circuito britannico di Pokerstars, lo UKIPT nella tappa di Brighton.

Poker Live 11 settembre 2023: WPT Prime Liechtenstein

Iniziamo dal €1.100 WPT Prime Liechtenstein che dopo un lungo day 2 lascia in gioco solo 11 players left sui 1.644 al via in questo torneo e tra loro ben 2 italiani che sognano la conquista di questo titolo del circuito minore del World Poker Tour e la prima moneta da 259.053 franchi.

Il primo azzurro è Yang Guodong che con 5.3 milioni riprenderà dal 4° posto nel chipcount, dietro a David Kozma che comanda con 7.1 milioni, a Marc Sen e a Lukas Pazma. Attenzione anche ad Alessandro Pichierri. Deneb93 imbusta 4.5 milioni buoni per riprendere la corsa dal 7° posto.

CHIPCOUNT FINAL DAY WPT PRIME

David Kozma 7.100.000

Marc Sen 6.750.000

Lukas Pazma 5.300.000

Yang Guodong 5.300.000

Simon Sennhauser 4.800.000

Thomas Hofmann 4.575.000

Alessandro Pichierri 4.500.000

Carlos Hennigsen 3.725.000

Faton Berisha 3.500.000

Salih Atac 3.100.000

Jules Hamidou 750.000

Poker Live 11 settembre 2023: Euro Poker Million

Final day anche al King’s Casino di Rozvadov dove si va verso l’epilogo del €490 Euro Poker Million, torneo con 1 milione di euro garantiti e una prima moneta da €138.000 dove ci saranno anche 4 italiani a concorrere sui 23 players left. Il migliore dei nostri è Giovanni Battista Gaiulli che con 6.7 milioni è al 5° posto del chipcount comandato dall’ucraino Aliaksei Chernak con 13.6 milioni.

Ci sono anche Luca Beretta (3.640.000 chips), “Al Pacino” (2.920.000) ed Antonio Turrisi (2.420.000) a difendere i colori italiani. Tutti hanno assicurato un premio da €5.415 e i primi 12 classificati riceveranno anche il ticket 10.350€ per il Main Event WSOPE di Novembre. Ecco la top-10 del chipcount al via del final day:

UKIPT Brighton: Alessandro Spina chiude al 5° posto

Va in archivio il £1.100 UKIPT Main Event Brighton, il circuito britannico di Pokerstars che in questi giorni ha avuto un italiano come protagonista, Alessandro Spina, che iniziava il final day da 3° nel chipcount ma non riesce ad andare oltre un comunque ottimo 5° posto che gli vale 17.820 sterline di premio. Su Flop K-4-2 l’italiano va all-in con K-10 e trova il call di un big come Dominik Nitsche che è sotto con 6-4, ma è fortunato a trovare un 6 al turn.

Alla fine il tedesco arriverà sino al testa a testa col giocatore di casa Benjamin Spragg che lo batte incassando la prima moneta da £69,120 mentre per Nitsche ci sono £42,150. A completare il podio un altro inglese, Adam McKola per £30,110. Rimandata la prima storica vittoria italiana nel circuito UKIPT.

RISULTATI FINALI UKIPT BRIGHTON

1 Benjamin Spragg United Kingdom £69,120

2 Dominik Nitsche Germany £42,150

3 Adam McKola United Kingdom £30,110

4 Oliver Hutchins United Kingdom £23,160

5 Alessandro Spina Italy £17,820

6 Sebastian Gohr United Kingdom £13,700

7 Jun Beum Chun South Korea £10,540

8 Stewart Kirby United Kingdom £8,690

9 Oscar Tompsett United Kingdom £7,240