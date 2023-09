Poker Live 12 settembre 2023. Si conclude il Main Event WPT Prime Liechtenstein vinto da David Kozma che elimina in modo fortunoso il nostro Alessandro Pichierri al 4° posto. Antonio Turrisi miglior italiano al Euro Poker Million dominato da due ucraini, con successo di Aliaksei Chernak (in foto by Eurorounders, King’s).

Poker Live 12 settembre 2023: WPT Prime Liechtenstein

Va in archivio il €1.100 WPT Prime Liechtenstein che ha visto 1.644 iscritti e che al final day aveva 2 azzurri in corsa. Yang Guodong esce quasi subito al 9° posto, in all-in con K-Q che non riesce a ribaltare l’A-J dell’avversario che lo chiama e lo elimina per 25,900 franchi svizzeri di premio.

Alessandro Pichierri va avanti fino al 4° posto per 95.800 Franchi Svizzeri di premio. La mano dell’eliminazione vede Deneb93 sfortunato con K-J in all-in contro Duun altro K-J di David Kozma che trova un colore runner runner che elimina l’azzurro e lo lancia verso la vittoria del torneo e la prima moneta da 268.340 CHF.

FINAL TABLE WPT PRIME LIECHTENSTEIN

1: David Kozma – CHF 268,340*

2: Marc Sen – CHF 172,500

3: Lukas Pazma – CHF 128,000

4: Alessandro Pichierri – CHF 95,800

5: Carlos Henningsen – CHF 72,300

6: Faton Berisha – CHF 55,200

7: Thomas Hofmann – CHF 42,500

8: Salih Atac – CHF 33,000

9: Guodong Yang – CHF 25,900

Gli ucraini dominano all’Euro Poker Million

Si è concluso anche il €490 Euro Poker Million al King’s Casino di Rozvadov che al final day aveva 23 players left e 4 italiani che non riescono ad imporsi in un uno-due ucraino che non lascia scampo ai nostri. Il primo eliminato è Al Pacino che chiude al 21° posto per €4.415 di premio. Poco dopo tocca a Giovanni Battista Gaiulli che chiude al 14° posto per 6.950 euro.

In 12° posizione si arrende anche Luca Beretta per 7.850 euro di premio, ma anche il primo dei 12 ticket €10.350 per il prossimo Main Event WSOPE. Antonio Turrisi è l’ultimo azzurro a mollare in 8° posizione per €13.300 di premio. La vittoria da €137.000 va a Aliaksei Chernak che batte il connazionale ucraino Lucky777UA nel testa a testa finale.

FINAL TABLE EURO POKER MILLION

1 Aliaksei Chernak Ukraine € 147.350

2 Lucky777UA Ukraine € 86.250

3 Morten Christian Andersson Denmark € 63.150

4 Dragoljub Martinovic € 48.850

5 69suited Germany € 41.350

6 Stefan Hulin Slovakia € 35.250

7 Jacke Boss Netherlands € 29.250

8 Antonio Turrisi Italy € 23.650

9 Karol Radomski Poland € 20.350