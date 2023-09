Poker Live 18 settembre 2023. Al King’s sono rimasti in 16 per giocarsi il Main Event Big Wrap PLO e tra loro un ottimo Marco Di Persio (in foto by King’s Resort) in top-10. Intanto a San Marino lunedì si riprenderà con 38 players left per il final day, con Mario Pagani al comando.

Poker Live 18 settembre 2023: Main Event Big Wrap PLO

Si avvia alla conclusione la kermesse dedicata al Omaha in gioco in questi giorni da King’s Casino di Rozvadov. Per il €2.350 Main Event Big Wrap PLO siamo al gran finale. Al torneo hanno partecipato in 361 giocatori per un montepremi di €660.400 e una prima moneta da €132.400. Sono in 38 i giocatori a premio, e la bolla è scoppiata nella tarda giornata di domenica, lasciando solo 16 players left a giocarsi il titolo.

Tra loro l’italiano Marco Di Persio, che ai tornei del King’s è praticamente di casa. Di Persio non era l’unico azzurro ad iniziare la giornata di ieri tra i 96 players left, visto che c’erano altri 6 italiani, ma solo Marco è riuscito a procedere verso il final day di questo torneo che al comando vede l’israeliano Dorel Eldabach, ma in top-9, al 9° posto, c’è Di Persio che ci crede e si dimostra competitivo anche nella variante con le quattro carte.

Poker Live 18 settembre 2023: Chipcount Big Wrap PLO

Vediamo la top-10 del chip count al final day del €2.350 Main Event Big Wrap PLO:

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Dorel Eldabach Israel 5,115,000

2 Adolf Buettner Germany 3,740,000

3 Oswin Ziegelbecker Austria 2,950,000

4 Seamus Cahill Ireland 2,620,000

5 Ali Balci Germany 2,300,000

6 Samuel Albeck Germany 2,105,000

7 Tomasz Kozub Poland 1,940,000

8 Joao Estanislau Portugal 1,740,000

9 Marco Di Persio Italy 1,480,000

10 Sebastian Langrock Germany 1,415,000

Skill Poker Master: 38 left a San Marino

Ci prepariamo per il final day anche a San Marino dove in questi giorni si è giocato il €590 Skill Poker Master, torneo alla sua prima edizione, ma subito di successo con 910 paganti che hanno permesso di superare il garantito da 500K, con una prima moneta da €87.681 che sono rimasti in 38 a contendersi (dopo che al day2 di domenica erano ripartiti in 270.

Al comando del chipcount troviamo Mario Pagani che imbusta 4.390.000 gettoni, seguito da Alfonso Simone con 4.2 milioni. Passano altri nomi noti del panorama pokeristico italiano, ma che sono molto più corti, per esempio Michele Guerrini (675.000), Luca Delfino (605.000) e Antonio Scalzi (365.000).