Domenico Cancro vince la Skill Poker Master 2023. Successo sul Monte Titano, nella repubblica di San Marino. Al King’s Casino di Rozvadov Marco Di Persio si arrende al 13° posto, come ultimo baluardo azzurro al Main Event del Big Wrap PLO.

Domenico Cancro vince la Skill Poker Master 2023: prima moneta da 87.681 euro

Si è conclusa la prima edizione del €590 Skill Poker Master a San Marino, e nella Repubblica del Monte Titano la spunta Domenico Cancro (in foto by GiocoNews) che a pochi giorni dal suo 28° compleanno si regala una grande vittoria e un primo premio da €87.681, dopo aver superato un field da 910 entries, con Alfonso Simone ultimo ad arrendersi nel testa a testa finale. Per il runner up ci sono €57.800 di premio.

A completare il podio troviamo Gianluca Gallo che porta a casa poco meno di 40K, davanti a Gianluca Sardella, ai piedi del podio per €28,445. La giornata finale riprendeva con 38 players left, ma niente da fare per i big più noti in gioco, Michele Guerrini, Antonio Scalzi e Luca Delfino, che non riescono a raggiungere il tavolo finale.

Domenico Cancro vince la Skill Poker Master 2023: risultati finali

Ecco i risultati del tavolo finale:

1 Domenico Cancro €87.681

2 Alfonso Simone €57.808

3 Gianluca Gallo €39,456

4 Gianluca Sardella €28.445

5 Alessio Albore €22.022

6 Matteo Nuzzo €16,516

7 Attila Janosi €12.387

8 Paolo Concetti €9.176

9 Silverio Arienzo €5.964

Big Wrap PLO: Marco Di Persio si ferma al 13° posto

Si è concluso il €2.350 Main Event Big Wrap PLO che riprendeva il final day con 16 players left, e tra loro Marco Di Persio a difendere i colori azzurri, anche se l’italiano, resident qui ai tornei del King’s, si ferma al 13° posto per un premio da 10.105 euro.

Alla fine la vittoria da €132.400 va a Dorel Eldabach che iniziava la giornata da chipleader e non si è mia voltato indietro, battendo l’austriaco Oswin Ziegelbecker che torna a casa con €88.100 mentre a completare il podio c’è il tedesco Ali Balci a cui vanno €64.400 di premio, davanti ad altri due giocatori tedeschi.

FINAL TABLE MAIN EVENT BIG WRAP PLO

1 Dorel Eldabach Israel € 132.400

2 Oswin Ziegelbecker Austria € 88.100

3 Ali Balci Germany € 64.400

4 Marcel Proust Germany € 51.900

5 Sam Germany € 40.775

6 Joao Pe De Almeida Estanislau Portugal € 30.843

7 Eran Dov Carmi Israel € 22.653

8 Tomasz Kozub Poland € 16.643