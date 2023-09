Poker Live 29 settembre 2023, si gioca il Grand Prix Malta con l’High Roller e il torneo da 1 milione garantito dove è partito alla grande Gaspare Sposato. Intanto a Las Vegas sono rimasti in 12 al Super High Roller Bowl VIII.

Poker Live 29 settembre 2023: si inizia a giocare a Malta

A Malta sono iniziati i ricchi tornei della kermesse organizzata da Party Poker. Iniziamo dal €500 Grand Prix Malta che con un buy-in popolare garantisce la bellezza di 1 milione di euro. Il torneo ha subito fatto il botto con 580 iscritti tra day 1A, Day 1B e Day 1C. Il 15% passa il taglio (siamo in attesa del chiupcount ufficiale).

La certezza è rappresentata da Gaspare Sposato che ha chiuso come 8° migliore del chipcount. Gasparotto10 ha chiuso con 602.000 gettoni mentre il chipleader è Jacques Ammiel. L’argentino ha dominato con 1.226.000 chips. Oggi si continua col day1D.

Poker Live 29 settembre 2023: High Roller con polemica

In gioco anche il €5.300 High Roller Millions Malta che ha visto 44 entries per più di 200K di montepremi. In corsa diversi azzurri tra cui Alessandro Pichierri, Fabio Peluso, Fausto Tantillo e Candido Cappiello. Tra loro solo Pichierri raggiunge il tavolo finale, ma è proprio Deneb93 a fare la bolla piena, e non senza polemica.

A 7 players left (con 6 ITM) Pichierri si ritrova divorato dai bui (che intanto sono stati dimezzati da 60 a 30 minuti, da qui le polemiche di Deneb93) e ci prova con A-10 ma si scontra sul A-K di Johannes Goossens e non trova aiuti.

Super High Roller Bowl VIII: 12 players left

Si gioca anche a Las Vegas col ricchissimo $300.000 Super High Roller Bowl VIII, in corso dai PokerGO Studios del Casinò Aria di Las Vegas, torneo da 300K di buy-in che mette in palio 6 milioni di dollari. I numeri sono un pò calati rispetto alle ultime edizioni con 20 iscritti e in 12 passano al day2 con Nick Petrangelo chipleader con 887.000. Segue Andrew Lichtenberger con 811.000 unità.

A premio andranno 4 giocatori che si spartiranno 6 milioni di dollari con una prima moneta da $2.760.000. In corsa anche il campione in carica di questo torneo, Daniel Negreanu, che però è basso nel count con 420.000. Dovranno cambiare passo anche Isaac Haxton (644.000), Jason Koon (623.000), Stephen Chidwick (404.000) e Justin Bonomo (337.000). Ecco il redraw per il day2:

Table 1

Seat Player Country Chip Count

1 Isaac Haxton United States 644,000

2 Daniel Negreanu Canada 420,000

3 Jason Koon United States 623,000

4 Paul Jager United States 439,000

5 — empty — — —

6 Kristen Foxen Canada 251,000

7 Bryn Kenney United States 208,000

Table 2

Seat Player Country Chip Count

1 — empty — — —

2 Chris Brewer United States 466,000

3 Andrew Lichtenberger United States 811,000

4 Justin Bonomo United States 337,000

5 Cary Katz United States 511,000

6 Nick Petrangelo United States 887,000

7 Stephen Chidwick United Kingdom 404,000