Poker Live 2 ottobre 2023. Trattou beffa Domenico Gala (in foto) e Fabio Peluso al Malta Million. Valanga azzurra al day 3 del Grand Prix. Intanto a Rozvadov continuano le WSOP Circuit con due azzurri al final day del Monster Stack.

Poker Live 2 ottobre 2023: €500 Grand Prix Malta Millions

Dopo un day2 che riprendeva con 303 giocatori, siamo arrivati al termine della giornata del €500 Grand Prix Malta Millions che lascia in corsa 67 giocatori verso il day3 e ben 36 sono italiani. In attesa del chipcount ufficiale, dovremmo prenderci anche il chipleader assoluto (o comunque nei piani alti della classifica), Marco Patanè che ha chiuso con 5.5 milioni in gettoni.

Bene anche Fausto Tantillo con 4.5 e sale pure l’esperto Andrea Benelli che imbusta 3.4 milioni di gettoni. Resiste anche Gaspare Sposato che aveva iniziato forte questo torneo, e che si attesta intorno ai 3 milioni.

Poco più indietro troviamo anche Eros Nastasi (2.6 Milioni), Andrea Crobu (2 milioni e Angelo Patanè (775K) in un torneo che ha visto in tutto 2.337 entries per un ricco prizepool che con 1.011.840 euro supera il garantito da 1 milione. Si gioca per una prima moneta da €144.000.

Poker Live 2 ottobre 2023: €3.000 Malta Million

Sono 5 su 16 players left anche gli azzurri in corsa all’atto finale del €3.000 Malta Million, ma non riusciamo a strappare la vittoria. Il primo dei nostri ad uscire (unico a non centrare il tavolo finale) è Demetrio Caminita. Poco dopo tocca ad Alberto Cigliano arrendersi al 7° posto per €15.900. Subito dietro c’è Giuliano Boellis che porta a casa €19.400.

Restiamo con 2 azzurri in corsa che arrivano fino alla zona podio e a giocarsi il titolo, ma prima Fabio Peluso chiude al 3° posto per €41.000 e nel testa a testa finale Domenico Gala perde contro Marios Trattou. Al britannico va una prima moneta da €93.000 mentre Gala può consolarsi con un premio da €64.000, e parliamo di un ottimo risultato per Gala che ha fatto una grande rimonta visto che partiva dall’ultimo posto del chipcount ad inizio giornata.

FINALE MALTA MILLION

1 TRATTOU MARIOS € 93,000.00

2 GALA DOMENICO € 64,000.00

3 PELUSO FABIO € 41,000.00

4 STAPLES MATTHEW JORDAN € 31,900.00

5 LINDQWIST ERIK LARS ALLAN € 24,510.00

6 BOELLIS GIULIANO € 19,400.00

7 CIGLIANO ALBERTO € 15,900.00

8 HARI ADAM € 13,700.00

9 WOJTAS JABUK ZBIHNIEW € 11,700.00

WSOPC: €550 Monster Stack

Siamo all’atto finale anche del €550 Monster Stack delle WSOP Circuit in corso al King’s Casino di Rozvadov dove rimangono 24 players left per un torneo che ha richiamato 1.281 entries per un montepremi da €578.550. Tutti i giocatori sono a premio per un minimo di €2.700 mentre per il campione c’è una prima moneta tonda tonda da €100.000 (i primi sei intascheranno anche il ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023)

In corsa anche due azzurri, Vittorio Maugini che imbusta 5.1 milioni di gettoni e si tiene in quota nel chipcount. Più in casso Bruno Stefanelli con 2.8 milioni, con l’esperto giocatore italiano che torna a farsi vedere in un final day a questa kermesse di poker in corso al King’s Casino, in attesa del Main Event.