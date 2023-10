Super High Roller Bowl VIII vince Haxton. A Las Vegas si è appena concluso il ricco SHR Bowl VIII e a vincere per la seconda volta l’anello di campione americano (e la ricca prima moneta da $2.7 milioni) è Isaac Haxton, sempre più nella storia del gioco.

Super High Roller Bowl VIII vince Haxton: $2.7 milioni di prima moneta

Dopo il successo da 3,6 milioni di dollari nell’edizione 2018, Isaac Haxton ha vinto per la seconda volta il Super High Roller Bowl, incassando altri $2.760.000, ma non sembra più un discorso soltanto di soldi, che sono sempre tanti, ma di storia del gioco. Ike è uno dei torneisti più vincenti al mondo, e con questo ennesimo trionfo è anche il primo a vincere per 2 volte ill SHR Bowl e l’anello di campione americano.

Nel solo 2023 Haxton ha vinto quasi 13 milioni di dollari, un annata incredibile in cui si è sbloccato anche alle WSOP, oltre al dominio ai tornei Poker GO e a quest’ultima affermazione che porta le sue vincite in carriera a $42.7 milioni secondo Hendon Mob.

Super High Roller Bowl VIII vince Haxton: secondo successo per Ike

Isaac Haxton iniziava il final day da super chipleader con a disposizione quasi la metà di tutte le chips in gioco, e con un vantaggio del genere, un giocatore di questa caratura difficilmente sbaglia, anche se contro si trovava altri mostri sacri, come Bryn Kenney che è stato il primo eliminato di giornata al 6° posto.

In 5° posizione Chris Brewer, un altro piazzamento che non vale nulla, anzi vale la bolla piena visti i soli 4 ITM. Il primo a chiudere a premio al 4° posto, per $600.000, è stato Jason Koon, seguito da Stephen Chidwick. L’inglese vince altri $960.000 e si conferma come uno dei giocatori più in forma del momento, dopo aver vinto anche la Purple Jacket ai recenti tornei Poker Masters.

L’ultimo ad arrendersi è Andrew Lichtenberger che accende una bella sfida con Ike. I due si sorpassano e contro sorpassano nel count all’heads up finale, ma a spuntarla è Haxton che bissa così questa clamorosa vittoria.

Risultati finali WHR Bowl VIII

Ecco i risultati finali di questo torneo che vale ad Haxton anche 550 punti PGT che gli permettono di arrivare al 2° posto della classifica generale del miglior giocatore, dietro al solo vincitore del Main Event delle Wsop Daniel Weinman.

FINALE SHR BOWL VIII

1st Isaac Haxton United States $2,760,000

2nd Andrew Lichtenberger United States $1,680,000

3rd Stephen Chidwick United Kingdom $960,000

4th Jason Koon United States $600,000